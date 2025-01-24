影／在野凍結125億教育預算 葉丙成：青年百億計畫凍結1％

朝野總預算攻防激烈，教育部今年度預算已遭凍結125.9億元，創歷年新高，教育部青年發展署今正式啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」，政務次長葉丙成說，預算被砍恐將影響育兒津貼、平價教保補助等，至於青年百億計畫有1％遭凍結，會在教育委員會持續說明。

葉丙成表示，讓台灣青年能去海外，有更多機會去拓展他們的視野、改變思維，這次很感謝立法院在審查青年百億海外圓夢基金計劃的預算時，很多委員對此計畫都很支持，所以這個計畫的預算也說服了委員沒有刪減，只有小部分的凍結，讓台灣更多青年可以圓夢，非常感謝委員們的支持。

至於被凍結的部分，是否會讓委員們進一步了解百億計畫的重要性，葉丙成指出，初步估算被凍結的經費大約有1％，這部分對此計畫的進行與運作不會造成太大影響，等承辦人員將實施計畫之前的過程與狀況再和委員們報告，在教育委員會報告應該有機會可以被解凍。