視覺藝術界回應文化預算遭刪凍 串聯創作籲罷免

視覺藝術界回應文化部預算遭刪除與凍結，超過50名藝術家組「文化罷免行動」，以「藝術挺台灣，美學撐罷免」為主題，號召「罷免接力創作」，希望喚起人們正視和關注。

114年度中央政府總預算21日三讀通過，文化部主管預算原編列新台幣290億元，經初步計算共刪除11億元、凍結34億元。

文化罷免行動小組今天告訴中央社記者，藝術家們看見預算遭不合理刪凍後，會對環境與產業生態產生焦慮，號召更多藝術家以創作回應局勢。

文化罷免行動小組透過新聞稿表示，文化彰顯國家存在重要價值，但文化部預算被大幅刪凍，創作者還被譏為「要飯」，羞辱許多靠創作維生的文化人。

有創作者在藝術平台objkt以「公民」為頭像，將立法委員預算提案製成NFT上傳到區塊鏈，開放全球自由瀏覽，也有「藝術魔法少女」製作「民主春聯」響應罷免，並上傳雲端供民眾下載。