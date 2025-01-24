【即時短評】有政府會情勒 都是總預算被砍的錯

年關將近，今天是立法院最後一天上班日了，這兩天在立院流傳一個笑話，「今年包不出紅包給小朋友，因為總預算被藍白砍了」。這當然是玩笑話，但足以凸顯執政黨現在主打「情勒式施政」的荒謬，什麼事都要牽拖，是因為總預算被部分刪除。

會有這個笑話出現，是因為各部會真是這樣做的。行政院昨天記者會，索性演給大家看，卓揆在說明立院三讀後續影響的直播畫面，直接打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」字幕，但馬上被抓包，手語老師標案早已決標，怎麼會沒錢？

在行政院帶頭下，各部會爭相加碼對民眾情緒勒索，還將預算被砍的影響無限放大。農業部今年預算達1691億元，比去年多82億元，預算審查被刪1.2億元，卻恐嚇老農說津貼沒了；數位部說預算被砍，無法上網買台鐵票了，被網友大酸，那數位部成立前，都是怎麼上網買票的。

每個部會都因宣傳費被刪在哭窮的同時，一場造謠宣傳戰正打得火熱。體育署造謠，說預算被砍11億元，但實際上立法院刪除出國旅費15%，整個項目金額只有70萬元；監察院秘書長李俊俋還說，撐到沒電還是要繼續上班，沒電腦也不知怎麼辦。這些說法不是數字錯誤，就是混淆視聽。

今年度中央政府總預算的刪減、凍結金額史上最高，但總體預算規模仍是成長，各部會預算被刪得有沒有道理，會影響哪些業務，都可以理性討論；但現在賴政府擺明了要用更不理性方式，來對在野黨做出回應，民意是否埋單，有很大問號。

民進黨政府以前有陣子的宣傳標語是「有政府，會做事」，現在則變成了「有政府，會情勒」，彷彿預算經此一刪，政府就要癱瘓。情勒全民的背後，圖得還是藉由塑造在野黨惡霸形象，為年後大罷免蓄積能量，到頭來擺在優先的，仍是政治盤算。