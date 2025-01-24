民進黨情勒式執政 學者示警在野：年輕世代已星火燎原

立法院院會通過中央總預算案，各部會陸續開記者會轟在野黨亂刪預算，恐讓國家無法運作。國立中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪表示，民進黨的情勒執政、甩鍋在野黨，已影響年輕世代、星火燎原，即便明眼人一看就知道是情勒，國民黨必須還是要小心應對。

廖達琪表示，民進黨政府說整個預算刪減幅度是近十年之冠，但從總預算總數來看還是增加的，過去十年總預算都會比前一年增加，如此看來不太會影響政府運作，「民進黨現在做法都是一種對社會的呼喊，也可能是民進黨後續要連結到大罷免」，因此先營造在野黨不合理刪減，某種程度也是複製過去陳水扁時代朝小野大狀況，當時出了一系列「再怎麼野蠻」文宣，後續也讓陳水扁順利連任。

廖達琪認為，總預算總額比去年預算增加情況下，政府不會不能運作的程度，而是資源調度問題，只是民進黨政府現在也祭出反制措施，朝野持續相互牽制的做法，「對全民、對地方縣市政府不利」，如果政府還在意人民的話，應該放下這種情勒，該好好思考如何照顧好人民比較重要。

廖達琪也坦言，自己觀察網路走向，發現民進黨政府這招情勒確實已發揮效果，作為在野黨監督預算是天經地義，只是民進黨策略性運用，杯葛整個討論空間，民進黨想複製以往經驗，在野黨必須花心思針對刪除預算作出好的論述，「光是現在的反擊力道是不夠的，尤其只在同溫層也不夠，否則在年輕人世代將會是火燒燎原。」

廖達琪說，當部會首長最重要能力是調度資源而非被預算綁手綁腳，更何況這次總數上也沒有減少，但當所有部會出面「哭啼啼」，把資金調度問題都甩鍋給在野黨，即便明眼人一看就知道是情勒，國民黨必須要小心應對。