總預算案民進黨遭酸情勒式執政 白委：唯一擁2兆9千萬的窮困政府

立法院通過中央總預算案，行政院長卓榮泰昨親上火線指在野黨把國家逼絕境，將凍結地方補助50%，先從保護行政院做起。藍委表示，不撒錢就不會執政、不造謠就不會宣傳，墮落至此，真的是「情勒式執政」。白委也說，賴政府成了地球上唯一「坐擁2兆9千萬元的窮困政府」。

國民黨立委李彥秀表示，民進黨「執政沒半步，造謠攏奧步」，賴清德上任八個月以來，從衝突對抗，當家鬧事，現在更墮落到情勒胡鬧，根本與「渣男」行徑沒兩樣，總預算案始作俑者，就是民進黨團總召柯建銘惡意杯葛不協商。

李彥秀說，今年度中央政府總預算比去年多了730多億元，再度創下歷史新高，金額將近3兆新台幣。賴清德作為國家元首，連發不出春節獎金，都可以拿來作為政治鬥爭；卓榮泰作為「三兆院長」，居然拿「手語老師」當成說嘴的藉口。

李彥秀質疑，連獎金、手語都搞不定的總統與執政團隊，要如何帶領台灣能源轉型、經濟轉型，邁向建立韌性社會？ 號稱「動創新AI內閣」，不撒錢就不會執政，不造謠就不會宣傳，墮落至此，真的就是「情勒式執政」。

民眾黨立法委員張啓楷也說，現在行政院不只坐在「金山」上哭窮，總統府還自行揭發濫用納稅人的錢裝闊不成還哭餓。總統府說，沒錢發三節禮金給總統府員工，實際上是否真的所有行政部會有三節禮金，還是只有總統府有？現在還用這種方式情緒勒索人民和基層。

張啓楷強調，賴政府成了地球上唯一「坐擁2兆9千萬元的窮困政府」，是不會數學？還是不會花錢？總預算書中，有關總統府、行政院人事費皆無刪除，光是總統府編列獎金項目就有7億7千多萬元，行政院編列有約聘僱人員待遇5億1千多萬元。

張啓楷質疑，民進黨政府到處撒錢拿去養造謠的特定媒體和網軍，卻沒有錢給手語老師及照顧聽障同胞？總統府三節獎金，可以從預算書獎金項目7億7千多萬元支付，也可以從很多預算支應；而行政院說手語老師，應能從行政院約聘僱人員待遇5億1千多萬元支應，「還是這些錢通通被拿去養綠營的黑熊、青鳥或是蟾蜍了？」