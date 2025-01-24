預算被刪補救辦法多 政院大打情勒牌遭質疑只想訴諸對立

行政院長卓榮泰因總預算被刪2075億四度親上火線喊話，各部會也紛紛喊窮，揚言與民生相關的施政措施將受影響，打出一波接一波情勒文宣戰。不過，歷任公務機關人士表示，預算編列原本就留有10%到15%刪減空間，且補救方法很多，執政黨打情勒牌只想要訴諸對立。

行政院新聞傳播處因業務費遭全刪，在記者會直播中乾脆停用手語翻譯，分割畫面以「新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」字卡替代。經濟部長郭智輝則表示，約聘人員及勞務承攬人員已加薪到基本工資1.1倍，如今陷入兩難，水電費用到9、10月可能影響全台水門操作與維護，也將減少商圈業者補助。

交通部政務次長伍勝園指出，業務費遭凍結7成可能沒水電，將考慮部分同仁在家上班；氣象署長呂國臣說，衝擊氣象站及地震測報站的維護；公路局長陳文瑞則說，包含全國市區公車客運票差補貼及偏遠路線虧損補貼，預估今年第三季會有開不出車班情況。

NCC強調指出，主管業務費用遭刪減50%後剩3758萬餘元，其中2562萬是辦公室租金，剩下的經費預計會4月用罄，將嚴重影響業務運作。

行政部門這一波操作可說是鋪天蓋地甚至醞釀多時，預算審查時除了各部會打出文宣戰，首長在行政院運作下拍攝短影音，訴求預算遭刪除講癱瘓機關運作，還有疾管署副署長羅一鈞在臉書貼文「跪求立委諸公放過防疫預算」。

甚至早在跨年前後，面對財劃法爭議，行政院的新年新措施圖卡中，就已經打出「新版財劃法若實施，本計畫會受影響，恐大幅減少可支持人數」等字樣，提示民眾福利措施將因立院修法遭砍的影響。行政部門也不忘指向媒體記者，行政院宣布日後記者室僅周一至周五、上午8時到傍晚6時開放、取消無線網路，今天已經劍及履及拆走記者室印表機。

面對民進黨從立委、側翼到行政機關各種鋪天蓋地的情勒、仇恨訴求，國民黨方面再三強調，相較於113年度的2兆8519億元總預算，中央政府今年提出3兆1324億元預算，遭刪減1075億元（不計撥補台電1000億元）、約3.4%後，仍達2兆9248億元，賴政府拿的錢，其實比蔡英文時代還多。

歷任公務機關、並在預算審查、協商過程中熟悉實務承辦作業的人士指出，此次總預算刪減焦點的業務費，通常包含各機關水電、影印碳粉、紙張、電腦、上網、通訊的相關設備、材料以及宣傳費等，同時也包括教育訓練及土地租金等行政費用。

況且依照過去機關預算編列經驗，多半會預留10%到15%刪減空間；對機關而言，預算若遭刪減幅度達20%到30%以上，才屬於砍得重的程度，在帳面上可能造成機關經費使用運作的困難。不過，實際上仍有可補救的措施，除了追加減預算外，尚可採取於相關預算勻支、流用及支出分攤等作法。

熟悉行政運作人士舉例，「於相關預算勻支」是在工作計畫一級用途別內之調整支應；「流用」則是在同工作計畫不同用途別之間流出30%與流入20%的範圍內依程序辦理。「支出分離」則是在相關但不同工作計畫之間配合分攤。

該人士指出，預算遭刪減，其實有很多行政手段可處理，例如行政院暫停記者會手語翻譯服務，雖然手語老師屬短期外包人力，不過以勻支經費的方式就處理。該人士說，執政當局現在的訴求完全不是為了公務能不能運作，而是根本想要訴諸對立。