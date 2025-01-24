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賴政府不滿總預算被刪 趙少康批無賴：不會造謠就不會執政

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院日前三讀今年度中央政府總預算案，賴政府不滿藍白聯手刪減或凍結幅度，稱恐影響政府運作。中廣前董事長趙少康今日表示，無賴政府，人民受苦，不會造謠就不會執政。圖／取自趙少康臉書
立法院日前三讀今年度中央政府總預算案，賴政府不滿藍白聯手刪減或凍結幅度，稱恐影響政府運作。中廣前董事長趙少康今日表示，無賴政府，人民受苦，不會造謠就不會執政。圖／取自趙少康臉書

立法院日前三讀今年度中央政府總預算案，賴政府不滿藍白聯手刪減或凍結幅度，稱恐影響政府運作。中廣前董事長趙少康今日表示，無賴政府，人民受苦，不會造謠就不會執政。

趙少康說，今年度中央政府總預算通過，在野立委認真把關，把賴政府浮編、浪費的支出一項項找出來刪掉，最終三讀通過的預算規模還是高達2.9兆元，比去年多了1千億。

趙少康表示，雖然可能還是有很多不該花的錢藏在各種預算科目中沒被發現，但是在野立委已經盡忠職守，盡量替人民看緊荷包，真正落實民主政治裡最重要的監督制衡精神。刪除浪費的預算是立委天職 ，民進黨立委自甘墮落，成為執政黨的附庸，還角色混亂，附和府院各種無理取鬧，成為「詐騙國家隊」的共犯。

趙少康指出，前總統蔡英文去年編2.8兆就可以治國，賴清德今年拿到2.9兆卻哭天喊地，一副政府已經要關門了。賴清德在立法院橫柴入灶，就是不願意跟在野和解、溝通，浮編的預算被刪除，就放話不給民眾辦護照、取消行政院記者會的手語老師、取消總統府員工三節禮金、數發部不打詐騙了（雖然本來也沒打詐騙）、客運減班、取消統一發票獎金，還要裁減政府約聘雇人員。

趙少康批，凡此種種，都是賴清德用懲罰人民的方式出氣，操作各種假消息想拉高在野立委的仇恨值，民進黨心中沒有民生社稷，只知道鬥爭挑釁。

趙少康也提到，「詐騙國家隊」最近到處造謠，必須正視聽。他一一駁斥謠言，指刪減打詐預算2億元是謠言，僅刪除4000萬，仍有1億6000萬可強力打詐；刪減警政消防預算是謠言，而是「凍結」30%，待警政消防提出預算執行情形專案報告後即可動支，並未刪除任何預算。

趙少康繼續說，全數刪減性平預算1627萬3千元是謠言，僅刪減150萬，占9%，仍有1477萬3千元可用；刪減大港開唱補助600萬是謠言，本案根本未列院會表決項目；刪除潛艦預算20億是謠言，是「凍結」50%，並未刪減任何預算，國防部長顧立雄稱SAT海測後才會動支。

趙少康進一步表示，全數刪除嘉義無人機研發產業園區是謠言，是「凍結」30%，建議由經濟部來管理，並非中科院；節能家電補助刪除100億是謠言，本案根本未列院會表決項目；「老農福利津貼申領及核發，飼料或飼料添加物查驗刪到剩一元」是假訊息，根本未刪老農津貼及飼料查驗提案；「刪減發票給獎預算，剝奪民眾小確幸」是謠言，發票獎金是由營業稅收入總額的3%支應，是法定預算不能刪除。

趙少康說，新青安優貸刪除3000億是假訊息，不造謠不會執政；刪減選手出國訓練費用是謠言，僅刪官員福利，選手權利依舊受到保障；青年團體補助凍結7000萬元是謠言，是「凍結」並非刪除，解凍後補助不變；公視預算（包含兒童小公視）23億元全刪是謠言，僅刪除1%，仍有99%可用；中研院科研人才培育凍結50億元是謠言，是「凍結」30%，未刪除人事費用；「交通部公路公共運輸發展計畫，預計要凍結50%的經費」是謠言，是「凍結」，但解凍後補助不變；數發部刪預算後不能上網買車票、網路報稅為假訊息，數發部成立前已可上網買票，拒絕「數位麵線部」造謠情勒。

趙少康最後說，數發部資通安全防禦刪12.7億是謠言，本案根本未列院會表決項目；刪除NCC業務費，新iPhone無法上市是謠言，NCC一騙再騙，要從iPhone 16騙到iPhone200；衛福部媒體宣傳費遭全數刪除是謠言，僅60%，拒絕浮濫編列、拒絕公帑養網軍；刪除兒童優化醫療114億是假訊息，不造謠不會執政；「刪光監察院業務費，政治獻金審查恐停擺」是謠言，監察委員功能不彰，並未調查人民關心案件，故減列50%並凍結30%，政治獻金審查業務仍能進行。

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