卓榮泰喊凍結地方補助五成 江怡臻批中央帶頭霸凌地方政府

行政院長卓榮泰昨喊出要凍結地方補助款50%，新北市議員江怡臻指民進黨始終不敢說的事情是，今年度三讀通過的總預算逼近3兆元為史上最多，民進黨身為史上最有錢政府，卻拿人民開刀，寧可把錢拿去養側翼網軍，批是中央帶頭霸凌地方政府。

卓榮泰昨表示因總預算案遭大減，決定再重新檢討去年已經核定的地方政府補助預算，只要不牽涉到弱勢福利的補助將先凍結5成。

江怡臻今表示地方補助款分為計畫型補助及一般性補助，計畫型補助主要為考量地方財政不足，中央補助地方進行重大建設，以及地方配合中央政策辦理事項補助；一般性補助款則包括教育、社會福利及基本設施等補助經費，很多是法律義務支出。

江怡臻表示，這次立院三讀總預算並沒有凍結中央補助地方政府經費，在野黨團主要刪除及凍結的都是政府浮濫編列預算，包括民進黨拿來養網軍側翼宣傳費用，沒想到卓榮泰卻率領各部會恐嚇全國人民要凍結地方補助款50%，根本是中央帶頭霸凌地方，政府帶頭欺負人民。

她說，卓榮泰要盤整去年行政院核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，地方政府已經層層闖關，按照行政院條件申請核定卻能全盤推翻，重新再來，行政院就是說話不算話、沒有誠信的政府，根本是恐怖情人。

江怡臻說，今年中央政府提出的總預算案暴增為3兆1325億史上最多，而最終三讀通過的總預算為2兆9248億元逼近3兆元，仍然還是史上最多，賴清德總統可說是最有錢政府，結果急著裝窮對各縣市人民下毒手，根本是當家不作為的獨裁政府。