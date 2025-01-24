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在野砍預算2大政府網紅出招 葉丙成徵求千人「B.Pal」、彭啓明也+1

聯合報／ 記者李柏澔許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成徵求臉友成為他的夥伴「B.Pal（Benson’s Pal）」，將成立專屬社團親自互動。本報資料照片
教育部政務次長葉丙成徵求臉友成為他的夥伴「B.Pal（Benson’s Pal）」，將成立專屬社團親自互動。本報資料照片

朝野總預算攻防激烈，本身是網紅的教育部政次葉丙成昨晚在臉書表示，要怎麼突破媒宣預算被砍6成的限制，「教育部的媒宣費用，從來都不曾用在買網軍上」，所以他徵求網友成為他的夥伴「B.Pal（Benson’s Pal）」，協助轉分享教育政策、教育資源，目標千人。過去以「氣象達人」在網路享有高人氣的環境部彭啓明今在臉書響應，「環境部真的沒有足夠的廣宣預算」，盼網友也協助他分享環境部文章。

葉丙成的徵求「B.Pal+1」文章不到1天已經有1萬5000人按讚、超過8000筆留言。他表示，媒體宣傳的預算被刪減，讓他很憂心，因為很多要幫助大家的教育政策，都是透過媒體宣傳，才能讓需要被照顧的人們知道來申請。「教育部的媒宣費用，從來都不曾用在買網軍上，而是要來連結台灣許許多多需要被我們照顧的人」。

葉丙成說，社經狀況比較弱勢、生活比較封閉、資訊也因此比較不足的家長跟孩子們，當教育部的媒體宣傳預算被刪6成，「我們就更難連結到他們」。到後來，政策可能就只嘉惠了資訊很流通的一群人，而真正需要被照顧的人，可能就因為不知道而失去了機會。他想到一個突破困境的方法，就是邀請長期追蹤他的臉友成為好夥伴、他的Pal，目標是1000人。

何謂「B.Pal（Benson’s Pal）」？葉丙成表示，他將透過臉書和IG，每周發表1至2篇和教育有關的文章，傳遞重要的教育政策、教育資源。盼能每篇文章有1000次以上的分享，「我們就可以讓社會相當多人看到這些訊息，也更有機會觸及到可能需要這些政策或資源的人」。他希望能借助1000名B.Pal的力量，突破媒宣預算被刪減6成的困境，讓社會更多人看到重要的教育訊息。他將成立專屬B.Pal的社團，親自互動或舉辦線上聚會直接交流作為回饋。

彭啓明分享葉丙成這篇文章，「我也響應，也需要大家一起來幫忙宣傳為地球好的政策」。從旅宿用品的討論，環保理念，凸顯沒有宣傳經費，再好的政策都推不動。而環境部真的沒有足夠的廣宣預算，為地球好也沒有政治熱度吸睛點閱，但守護環境是為你為我為下一代，「請朋友們以後多幫我們轉貼出去，就是幫地球環境的忙」。

環境部長彭啓明響應葉丙成的夥伴活動，盼粉絲幫忙分享環境部政策文章。本報資料照片
環境部長彭啓明響應葉丙成的夥伴活動，盼粉絲幫忙分享環境部政策文章。本報資料照片

彭啓明 教育部 環境部 總預算 葉丙成

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