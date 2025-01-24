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批賴政府預算被刪搞情勒 朱立倫：那不是跟碰瓷一樣？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府砍基層員工春節禮金，行政院記者會不提供手語翻譯，執政黨歸咎為在野黨刪減預算。國民黨主席朱立倫（圖）批，民進黨說謊欺騙人民，情緒勒索，做很多奇怪的動作，不是跟「碰瓷」一樣嗎？圖／聯合報系資料照片
總統府砍基層員工春節禮金，行政院記者會不提供手語翻譯，執政黨歸咎為在野黨刪減預算。國民黨主席朱立倫（圖）批，民進黨說謊欺騙人民，情緒勒索，做很多奇怪的動作，不是跟「碰瓷」一樣嗎？圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算案，但卻出現總統府砍基層員工春節禮金，行政院記者會不提供手語翻譯，執政黨歸咎為在野黨刪減預算。國民黨主席朱立倫今日批，民進黨說謊欺騙人民，情緒勒索，做很多奇怪的動作，不是跟「碰瓷」一樣嗎？

針對近期總統府砍基層員工春節禮金，行政院記者會無手語翻譯等，執政黨稱因在野黨刪減預算緣故，朱立倫說，今年度預算創下歷史新高，2兆9千多億，比去年2兆8千多億多了700多億，相信民眾都可以感受到，將近3兆的總預算對於國家來講，該做的事情、該有的資源、該動用的民脂民膏都充足了，在野黨基於監督的角度，把一些可能發生弊端浪費的做了點調整，對於國家總體規模，相當於100元還有近97元可以用，相信絕對不會影響國家預算，且創下歷史新高，對民眾而言這才是事實。

朱立倫表示，但非常遺憾，民進黨政治操作，不斷製造錯誤訊息，存心說謊，欺騙人民，甚至用情緒勒索的方式，做很多奇怪的動作，那不是跟「碰瓷」一樣嗎？碰瓷就是假的，這太離譜了，呼籲賴清德總統、行政院長卓榮泰及每位部會首長，好好把通過的預算，做些福國利民的事情，至於立法院暫時凍結而希望有專案報告的，趕快說明，就會解凍，全面執行。這才是國家之福。創下歷史新高的預算，才是民眾期待的。

關於賴清德曾說，這次刪減預算讓「國家成為一台無油可動的車」，朱立倫表示，這是歷史新高的預算，接近3兆的預算，跟民眾說沒有油可用，民眾覺得都已經拿出荷包最高的錢給政府用了，怎麼可能沒有油可用？除非駕駛不會開車，或是存心製造情勒的情境，這大可不必，過年要到了，呼籲政府過新年後，把執政做好，把民眾給的納稅錢好好執政。

情緒勒索 朱立倫 民進黨 總預算 行政院

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