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行政院稱「請不起手語老師」？ 北市社會局發聲：歡迎申請

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
行政院長卓榮泰說明立院三讀後續影響的直播畫面，直接打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」字幕，但馬上被抓包，手語老師標案早已決標，怎麼會沒錢。圖／取自行政院直播
行政院長卓榮泰說明立院三讀後續影響的直播畫面，直接打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」字幕，但馬上被抓包，手語老師標案早已決標，怎麼會沒錢。圖／取自行政院直播

行政院稱「請不起手語老師」，國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤喊話快向北市府申請免費服務。

北市社會局今指出，中央部會的預算科目可以流用，如果中央各部會認為服務聽障者足夠重要，可以勻支其他費用；如果中央認為優先次序排在後面，市府可以協助。行政院符合申請資格，單次活動須於服務開始3日前提出申請，緊急情況者不在此限。

行政院長卓榮泰昨第四度親自舉行記者會說明總預算被刪影響，會場邊手語翻譯席上空無一人，直播畫面手語區以「新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」字卡替代；政院發言人李慧芝則向聽障朋友致歉稱「請不起手語老師」。

凌濤昨說，根據台北市社會局規定，轄內政府機關在會議、洽辦事務、陳情或申訴等情況下，可免費藉由社會局申請「台北市聽語障溝通服務方案（手語翻譯、聽打）」，委由協會辦理手語老師協助，完全不需要額外預算，「行政院說法根本謊言，低劣政治操作令人不齒」。

根據北市聽語障溝通服務方案，手語翻譯服務為24小時；聽打服務原則以8：00到22：00，單位可依人力調度情況，服務內容包括政府機關會議、洽辦事務或陳情、申訴等，偵訊或司法訴訟、警政訊問等，甚至社會參與活動，如展覽、活動參訪導覽、演講及社區大學課程。

總預算被刪，行政院長卓榮泰昨天第四度親自舉行記者會說明影響，直播畫面打上「無法聘用手語老師」字幕，會場邊手語翻譯席上空無一人。記者邱德祥／攝影
總預算被刪，行政院長卓榮泰昨天第四度親自舉行記者會說明影響，直播畫面打上「無法聘用手語老師」字幕，會場邊手語翻譯席上空無一人。記者邱德祥／攝影

北市府 卓榮泰 手語 總預算 行政院

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