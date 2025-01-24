卓榮泰喊凍結地方50%補助 張麗善：要癱瘓所有地方政府？
行政院長卓榮泰不滿中央政府總預算遭刪減凍結逾2千億元，昨表示除不直接牽涉弱勢團體的福利政策，地方各項補助均凍結50％，雲林縣長張麗善表示，若總預算減少3%會影響中央政府的整體運作，凍結地方50%補助難道是要癱瘓縣市政府嗎，這對人民不公平。
卓榮泰昨表示，上任至今已核定的各項施政計畫將重新核定，凡是不直接牽涉弱勢團體的福利政策，地方各項補助均凍結50％。
張麗善表示，如果中央總預算減少3%會受到影響，凍結地方補助50%，對地方政府影響有多大，中央應該理性公平對待預算審查，不該復仇式的對待地方政府。
她強調，所有的預算、補助都是人民納稅錢，地方都用在生活的機能、基礎建設以及所有社會福利上面，沒有浪費，若總預算減少3%會影響中央政府的整體運作，凍結地方50%補助難道是要癱瘓縣市政府嗎，這對人民不公平。
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