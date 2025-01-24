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行政院要凍結地方補助50％ 黃偉哲：藍白仇恨砍預算種的惡因

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午出席東區青年路立體停車場暨活動中心啟用典禮，接受媒體聯訪。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲上午出席東區青年路立體停車場暨活動中心啟用典禮，接受媒體聯訪。記者吳淑玲／攝影

不滿中央政府總預算遭大幅刪減凍結，行政院長卓榮泰昨表示上任至今已核定的各項施政計畫將重新核定，凡是不直接牽涉弱勢團體的福利政策，地方各項補助均凍結50％。對此台南市長黃偉哲上午受訪時表示，地方發展需要中央協力，藍白瘋狂而且無差別的及仇恨式預算刪減，要負最大責任。

黃偉哲上午出席東區青年路立體停車場暨活動中心啟用典禮時接受媒體聯訪，他表示，中央要一次要凍結50%的補助，種的惡因是因為藍白砍掉總預算以及補助款，「藍白要負最大的責任」，中央補助對於地方的發展都很需要，但是因為藍白瘋狂而且無差別的，而且是對於行政院的一種仇恨式的預算刪減要被凍結，覺得是蠻可惜蠻遺憾的。

黃偉哲強調，地方的發展需要中央的協力，但是因為藍白的瘋狂砍預算，把行政院的中央國家總預算刪減這麼多，誠如賴總統所說的「一部沒有油的汽車是很難走的」，而且一個很重要的吊詭的地方是，藍白說砍了幾趴而已，但事實上，中央政府總預算扣掉必須要支出的人事預算跟法定支出已經超過60%，剩下40%如果再刪除到2000多億，事實上刪除占的比例至少30%以上，這是非常不負責任的一個做法，表達高度的遺憾。

黃偉哲強調，多虧前瞻計畫興建停車場補助，才可以配合地方的這個配合款來成就這個好的事情；東區立體停車場工程經費約2.41億元，由中央前瞻預算補助0.81億元，地方自籌1.6億元，總共可以提供200個汽車停車位，44個機車停車位，有效解決東區青年路密集住宅區的停車需求，且地方寸土寸金實在找不到地方來興建活動中心了，停車場結合東門與圍竹里活動中心，讓里民有好的活動的空間，居民有停車位，訪客也方便停車。

總預算 藍白 行政院 黃偉哲

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