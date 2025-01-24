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不滿外交部旅費遭刪15% 林佳龍：不樂見有人放冷箭

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外交部業務費等預算遭大幅刪減，外長林佳龍臉書貼出圖文抱屈。圖／林佳龍臉書
外交部業務費等預算遭大幅刪減，外長林佳龍臉書貼出圖文抱屈。圖／林佳龍臉書

立法院通過今年度中央政府總預算，大砍行政部門業務費，引發各部會大喊吃不消，外交部林佳龍臉書今天貼文，強調「外交預算的刪減與凍結，讓走向世界的台灣，綁手綁腳、封住了嘴」。批評「不樂見有人在背後偷放冷箭」，自我設限。

林佳龍臉書貼出圖文，指出外交部旅費遭刪減15%，猶如自廢雙腳，將自己困在原地，走不出去，未來又該如何自信穩步地走向世界。

林佳龍舉例，這幾天，外交部與駐美代表處完成由立法院長韓國瑜率領的立法院跨黨派慶賀團，代表我國參與美國新任正副總統就職典禮，外交同仁費盡心思想方設法奔走，確保慶賀團與各國受邀貴賓同場交流，這份努力獲得立委們不分朝野，公開的肯定，也彰顯外交團隊多年來，與各國維繫友好關係的成果，如今年度預算在立法院的刪減與凍結下，讓外交工作面臨巧婦難為無米之炊的困境。

林佳龍強調，外交人員經過特考及受訓，分派至全球111個館處，他們為國家站在第一線打仗，國內應提供足夠的資源與後勤，唯有不分黨派團結一致，才能繼續向世界發聲。

外交部 林佳龍 立法院 總預算

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