王鴻薇提告 「造謠國家隊」

國民黨立法院黨團認為行政院數個部會及數家電視台針對立委刪除相關預算造謠，昨具狀告發財政、數發、教育、外交、農業等五個部會及體育署違反社會秩序維護法。

行政院長卓榮泰表示，部會業務費被大量刪除是事實，難道未來要給車不給油、開門不給水電、電腦軟體不給更新、辦公不給紙筆，行政院聯合服務中心甚至連開門都不能？去告發的委員知道自己做了什麼事情嗎？

國民黨立院黨團書記長林思銘與首席副書記長王鴻薇昨前往台北市警中正一分局提出告發。林思銘說，「散播謠言足以影響公共安寧」，嚴重影響社會秩序。

王鴻薇說，鋪天蓋地的謠言已造成社會恐慌，像農業部造謠老農津貼領不到、財政部透過粉專聲稱統一發票獎金被刪，又或者透過特定媒體報導聲稱以後運動員不能出國比賽及訓練，連棒球教練都誤解，這些都是假消息，都是來自「造謠國家隊」。

王鴻薇舉例，農業部今年預算一六九一億，比去年多八十二億元，被刪一點二億元，卻恐嚇老農說津貼沒有了，更告訴民眾以後到農業部要自帶衛生紙，「堂堂農業部長竟造謠生事」。

另外，外交部領事局發文稱預算被刪有廿萬本護照不見，要民眾趕快辦護照；數發部說民眾無法上網買車票及查詢公車到站時間、網路報稅；財政部聲稱發票給獎預算被刪除，實情卻是統一發票獎金一毛沒刪，刪的是委辦費；教育部說民眾黨把學前教育經費刪光，結果最後自己把哏圖下架，因為發現自己造謠；立法院刪除體育數出國旅費百分之十五，金額只有七十萬元，體育署竟造謠說預算被砍十一億元。