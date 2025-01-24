各部會喊苦 李遠哽咽：台灣文化關鍵時刻被下毒手

立法院通過史上最高政府總預算，各部會仍針對預算遭刪凍喊苦。文化部長李遠哽咽說，台灣文化處境如同一顆珍貴的蛋被捏碎；交通部說會衝擊地震預報及偏鄉公車；國家通訊傳播委員會說今年四月有停止機關運作之虞，數發部資安會說不排除裁員。

卓揆：凍結50％各項補助

行政院長卓榮泰昨再上火線說，各地方政府今年歲出預算幾乎都增加，台灣去年經濟成長率百分之四點二七，為何政府服務量能不能增加？在野黨表示經費可流用，但仍會產生排擠，因此要求已核定的延續型計畫全部送回行政院重新核定，調整時程、預算，各項補助費用凍結百分之五十，但弱勢福利照顧除外。

卓榮泰說，覆議是憲法賦予行政院的權利跟義務，將依此進行後續救濟，「面對無差別攻擊，我們無法自殺式刪減」，待收到最終總預算案數字再行研議。

政院昨還播出部會首長在行政院會報告預算刪減情形。經濟部長郭智輝說，約聘人員及勞務承攬人員已加薪到基本工資一點一倍，如今陷兩難，水電費用到九、十月可能影響全台水門操作維護，也將減少商圈業者補助；外交部長林佳龍說，外交尖兵在前線打仗卻有人在後面放冷箭，不勝唏噓；文化部長李遠認為台灣主體性文化漸要成功的關鍵時刻卻被下毒手，預算遭刪真正原因是台灣文化在國際被重視。

交通部政務次長伍勝園稱，業務費凍結七成可能沒水電，考慮部分同仁在家上班；氣象署長呂國臣說，衝擊氣象站及地震測報站的維護；公路局長陳文瑞說，監理運輸計畫受影響，全國市區公車客運票差補貼及偏遠路線虧損補貼，預估今年第三季會有開不出車班情況。

通傳會稱，主管業務費用遭刪減百分之五十後剩三七五八萬，其中二五六二萬是辦公室租金，如不支付，將捲入法律訴訟，但先支付，剩下一一九六萬餘元，預計會在今年四月用罄，嚴重影響業務運作，削弱一般監理業務，也對目前防治詐欺政策不利。

資安院：駭客入侵風險增

數發部旗下資安院院長林盈達表示，政府數位系統韌性強化計畫預算從一點七億元被刪為三千四百萬元，一旦政府資訊系統無法持續強化，可能有駭客入侵風險，「如果沒有救濟方案，不排除裁員的可能。」另外，資安管理導入AI計畫經費從八千五百萬刪至二千七百萬元，讓資安防護AI化的進度延宕。

另外，在總統府喊出刪除國務機要費兩千萬元喊出無法發放員工春節禮金後，昨天出席總統府氣候變遷對策委員會的十二名民間委員也提案稱「自願放棄兩千五百元出席費」，委員會召集人賴總統表示「好，請施委員共體時艱」。