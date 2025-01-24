政院稱請不起手語師 挨批說謊違法

行政院新聞傳播業務費五千萬元遭全部刪除，政院發言人李慧芝昨向聽障朋友致歉稱「請不起手語老師」，更在官方直播畫面手語區以「新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」字卡替代，國民黨立委許宇甄質疑不僅糟蹋聽障人士，更違反身障者權益保障法。

行政院今年編列十五億元預算，遭刪兩億元、凍結五億元，行政院秘書長龔明鑫指出，政院總體經費只能撐到三月，將盡量暫停部分事務，如記者室、新聞中心維護只能低度營運，未來記者室假日不開放，平日為上午八點到下午六點，無線網路也無法供應。

另外，新聞傳播業務五千萬元全刪除，政院發言人李慧芝表示，行政院雖於去年十二月廿四日決標手語老師案，但因標案敘明「所需經費需俟一一四年度預算經立法院審議通過後始確定，預算如經立法院刪減或未通過，或遭立法院決議凍結而未解凍，本院得終止本契約之全部或一部分。」終止合約，「無法提供手語翻譯非行政院所願，但對聽障朋友深感抱歉」。

總預算被刪，行政院長卓榮泰昨天第四度親自舉行記者會說明影響，會場邊手語翻譯席上空無一人。記者邱德祥／攝影

國民黨立委廖偉翔質疑，政院記者會預算九十九萬元包含直播間維護、伺服器系統維運、手語老師，若被全刪，應是連直播都沒有，現在卻是「直播還在、手語老師消失」，難道身心障礙族群權益在民進黨政府眼裡就是如此「可割可棄」？

國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤批評，根據台北市社會局規定，轄內政府機關在會議、洽辦事務、陳情或申訴等情況下，可免費藉由社會局申請「台北市聽語障溝通服務方案（手語翻譯、聽打）」，委由協會辦理手語老師協助，完全不需要額外預算，「行政院說法根本謊言，低劣政治操作令人不齒」。

許宇甄說，行政院長卓榮泰可能忘記約聘僱人員待遇還有七四八七萬元可用，這筆經費很大一部分是用來酬庸特定人，卓榮泰若不願用行政院經費聘請手語翻譯員，可向台北市社會局提出申請，相信市長蔣萬安會樂意協助。立委陳菁徽說，手語翻譯服務是政府對聽障朋友應盡的基本責任，應列為優先項目。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌也說，行政院有錢請造謠的發言人、沒錢請手語老師，就是在恐嚇人民，這種拙劣的手法，只是丟行政院的臉而已。