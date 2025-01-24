預算被刪凍恐衝擊3委員會 總統：一定會繼續運作

總統賴清德今天對於氣候變遷對策委員會15位民間委員，全數連署願意自砍出席費表達感謝，並強調，「什麼困難也難不倒我們」，委員會一定會繼續運作下去。

總統府晚間召開國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議會後記者會，由總統府發言人郭雅慧、環境部長彭啓明、國發會副主委高仙桂、經濟部次長連錦漳等官員出席說明。

針對總統府業務費遭立法院凍結70%，下午會議正式開始前，台灣環境保護聯盟創會會長施信民提案，表達願意自砍出席費，今天出席委員會的15位民間委員全數連署，表達支持。

媒體在會後記者會關切預算被砍，是否影響委員會的運作。郭雅慧表示，多位委員在閉門座談時，對於總統府預算被刪是否影響3大委員會運作表達擔憂，台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍發言時提及，為確保減碳目標與行動後續能夠具體落實，追蹤檢核制度相當重要，但「我又擔心委員會會持續嗎？」

郭雅慧說，總統對此回應指出，大家可能都感受到立法院砍預算的壓力，但「什麼困難也難不倒我們」，並承諾委員會一定會繼續運作下去。

總統也幽默地說，不可能不受影響，尤其是業務費的部分牽涉到水電，以後開會可能開到晚間6點就好，現場可能要喝開水，茶或咖啡可能沒辦法再供應。

郭雅慧表示，總統府3大委員會每個月開1次會，今年會有12次會議，以今天會議而言，先有會前會、分組討論，總統本人聽過3次簡報，也表達很重視並希望務實且具體；總統也追問到底執行的方案為何，況且還有行政院要盤整、要討論，開會次數不計其數，委員會肯定會受影響。

郭雅慧說，因為開會牽涉到總統府業務費被凍結70%，水電費砍了10%，甚至連影印、委員會的出席費等都會造成影響，原本3月全社會防衛韌性委員會規畫至地方進行小規模演練，因牽涉到國內差旅費部分也被統刪20%，這是全社會防衛韌性很重要的一塊，「很可惜，這個怎麼可能不受到影響」。

她表示，總統在會中表達很感謝大家讓委員會能夠持續運作，大家也都有共識，該做就做，盡力而為。

此外，賴總統在會議做結論時指出，今年2月7日，環境部將舉行第3期溫室氣體階段管制目標公聽會，他要請行政團隊擴大與社會的對話，讓公民社會全面且有效地參與溝通，讓氣候行動能夠邁向更積極的下一階段。

總統說，上次會議提出「誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題」，未來要秉持這個原則繼續努力，確保2030年、2032年、以及2035年的減碳目標，能夠如期實現。

總統強調，實現淨零碳排是一場漫長的旅程，唯有團結一致才能克服挑戰。大家一起繼續努力，讓台灣成為全球氣候行動的模範，為世界帶來更多的貢獻。