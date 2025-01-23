農業部拍影片強調沒有造謠 民眾不埋單留言狂洗超思案

國民黨立法院黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，今代表黨團前往中正一分局報案，指行政院相關部會發布總預算訊息與事實不符，疑涉嫌違反社會秩序維護法第63條，散布謠言。農業部今晚發布3點說明，並強調農業部沒有造謠，只是還原事實。

國民黨立委王鴻薇今早至中正一分局報案，接受媒體聯訪時指出，行政院相關部會發布總預算訊息與事實不符，像是農業部說老農津貼受到影響，可能難以發放等，認為身為政府應維護社會秩序、安定社會，質疑各部會鬥爭在野黨，政府當家鬧事。

國民黨臉書也發文表示，農業部根本是「擺爛部」，預算增加82億還敢喊無法做事，農業部擁有高達1700億元的年度預算，國民黨砍預算的價值，在於停止民進黨過去用公帑進口爛雞蛋、發標案買媒體，甚至撒幣搞政治操作。

國民黨強調，提出刪減的僅是一般行政費用，而非社會保險，完全沒動到農民的核心福利。然而，這次農業部刪減的1.19億元，相較於1700億元的龐大預算，僅是九牛一毛，民進黨政府卻大肆渲染，好像天塌下來一樣，究竟是農業部長看不懂預算書，還是蓄意造謠。

農業部今晚在臉書粉專上傳部長陳駿季說明影片及文字，針對國民黨今日臉書貼文，以及在野黨立委至警局提告等相關事情，發布3點說明。

關於國民黨表示「農業部今年度預算增加82億，根本是在擺爛、造謠」，陳駿季指出，為農民爭取更多的經費，為農民做更多事、增加更多福利是農業部的責任。農業部爭取農業用油用電補貼、提高天然災害救助金、雜糧轉作每公頃增加1萬元，這些經費都是用來照顧農民，也是農友十分迫切需要。

陳駿季強調，農業部沒有造謠，只是還原事實，確實有在野黨立委提案，將農業部業務費及設備投資費保留1元，這是事實，都有相關資料為證。

陳駿季表示，業務費對機關而言是非常重要的命脈，相當於人的喉嚨被掐住了一樣，沒業務費就無法運作；如果沒有水電、通訊、網路等這些費用作為支持，人員無法辦公，所有福農利民的政策，都可能面臨影響。

農業部對於國民黨的發言進行強力反擊，但文章底下民眾的留言卻似乎不怎麼埋單。有人批評，既然總預算沒有比去年少，農業部就不該哭窮、抹黑藍白，是自己無能就請下台一鞠躬；也有人質疑，光超思雞蛋案國庫就虧損了多少錢，以及之前採購進口雞蛋結果如何。