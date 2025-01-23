藍營指預算刪減造謠 農業部：確有提案刪至1元

中央社／ 台北23日電

立法院在野黨刪減114年度中央政府總預算農業部憂影響業務推動，國民黨質疑造謠。農業部今天表示，沒有造謠，確實有在野黨立委提案將農業部業務費及設備投資費保留只剩下新台幣1元。

立法院審查114年度中央政府總預算，是否刪除過多影響業務推動，雙邊意見對立。

農業部發布新聞指出，國民黨表示「農業部今年度預算增加82億，根本是在擺爛、造謠」，以及有立委到警局提告，農業部做出3點回應。

首先，農業部重申，為農民爭取更多的經費、為農民做更多事、增加更多福利，是農業部的責任。有關農業用油用電補貼、提高天然災害救助金、雜糧轉作每公頃增加1萬元等經費，都是用來照顧農民，也是農友十分迫切需要的。

農業部並說，沒有造謠，只是還原事實。確實有在野黨立委提案將農業部業務費及設備投資費保留剩下1元，這是事實，都有相關資料為證。

農業部重申，業務費對機關而言是非常重要的命脈，業務費被砍到剩下1元，相當於人的喉嚨被掐住了一樣，沒業務費就無法運作，如果沒有水電、通訊、網路等這些支持，人員無法辦公，所有福農利民的政策都可能受影響。

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