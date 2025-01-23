預算遭凍結恐影響三大委員會運作？ 賴總統：難不倒我們

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議。圖／總統府提供
總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議。圖／總統府提供

總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議，會中有委員關注，總統府今年度預算業務費遭凍結70%，未來「三大委員會」是否能順利運作。賴清德總統回應，委員會會一直運作下去，但「以後可能開會不能開太晚，茶、咖啡可能也無法繼續供應」。

朝野為中央政府總預算持續交鋒，總預算爭議也成了今天的氣候委員會的另一話題。會議一開始，台灣環境保護聯盟創會會長施信民等12位民間委員提案，自願放棄參與氣候委員會的出席費用；賴總統當場尷尬表示，「好，請施委員共體時艱」，並請與會者給予施信民掌聲。

委員會結束後，總統府發言人郭雅慧轉述，會中有委員關心未來總統府三大委員會是否可以繼續運作。賴總統表示，「什麼困難也難不倒我們，委員會會一直運作下去」，但他也幽默表示，「以後可能開會不能開太晚，茶、咖啡可能也無法繼續供應」。

郭雅慧說，總統府業務費遭凍結七成，一定會影響總統府三大委員會（國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會）的運作。她舉例，開會要電要水，3月防衛韌性委員會要到地方進行小規模演練，但國內差旅費被統刪，演練可能就會受到影響。

咖啡 總統府發言人 總預算

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