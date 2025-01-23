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數字不騙人！游淑慧談中央總預算 「賴清德遠不如蔡英文」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前總統蔡英文（右）、賴清德總統（左）。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文（右）、賴清德總統（左）。圖／聯合報系資料照片

立院日前三讀通過中央政府總預算賴清德總統稱審議過程亂象，非常遺憾，國家成為一台無油可動的車。國民黨議員游淑慧列出蔡英文總統任內三年總預算相比，游說，「比較是最殘酷的，如今方知，賴清德遠不如蔡英文。」

游淑慧說，蔡英文時期，111年度總預算歲出2兆2511億元、112年度總預算歲出2兆6891億元、113年度總預算歲出2兆8519億元。賴清德時期114年度總預算歲出2兆9249億元。只要小學六年級有畢業的臺灣人，相信數學都很好，數字不會騙人。游還說，才隔一年，通過的總預算立法院「是多給了」。

她問，2兆2500億時期的蘇貞昌，行政院記者會請得起手語老師；2兆9000億時期的卓榮泰，行政院記者會為什麼會窮到請不起手語老師？有沒有想想，問題是不是出在不會持家的自己？寵豬舉灶 、寵子不孝，立法院並不是行政院要多少都要照單全收，如果國家交給了一批亂撒錢的政客，要三兆給三兆、要四兆給四兆，台灣早晚敗光光，游並標註「說謊要打草稿」。

游淑慧說，這次賴卓拿到的錢，仍然比蔡蘇執政時期多。同樣民進黨執政，蔡英文2024年做得到的事情，現在賴清德錢更多、卻還哭窮說一堆事做不到了。那只能說，「不是錢的問題，是人的問題」，「賴清德比起蔡英文……一棒不如一棒。」

游淑慧 總預算 蔡英文 賴清德

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