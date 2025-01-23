卓榮泰擬再提覆議 民眾黨團批把覆議案當自助餐

中央政府今年度總預算案遭大幅刪減凍結，行政院長卓榮泰擬再提覆議。民眾黨團今天抨擊，卓榮泰把覆議案當自助餐，失敗後卻又不肯負起政治責任、老實下台。

立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算案，行政院隨即表態不接受總預算遭大幅刪減，卓榮泰今天表示，立法院對總預算案刪減數字似乎也沒有把握，行政院將等待收到立法院送來的總預算案數字後，研議提出覆議。

民眾黨團晚間透過聲明指出，綜觀憲政史，自民國37年以來至今，歷經32任行政院長，共提出15次覆議，但卓榮泰1年來就提2次，全數遭否決；卓榮泰還揚言要再提覆議，是把覆議案當自助餐，勞師動眾又大鬧一通，只為滿足總統賴清德的獨裁夢。

民眾黨團提到，去年6月，卓榮泰針對立法院職權行使法、刑法修正條文提出覆議，今年1月又再次對憲法訴訟法提出覆議，雙雙遭立院否決。但卓榮泰還揚言，要對原住民保留地禁伐補償條例、公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法、警察人員人事條例以及114年度中央政府總預算案等提出覆議。

民眾黨團強調，賴總統口口聲聲要捍衛五權憲法，卻不願正視憲法增修條文明定條款，「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議」。卓榮泰不僅不接受覆議結果，還數次揚言釋憲、走更大的民主，完全沒有分權分立、責任政治的概念，官員最基本的風骨蕩然無存。