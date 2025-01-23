快訊

逼普亭和談！川普威脅對俄祭高關稅制裁 克宮狠酸4字直球回應

自我解套？美國務卿魯比歐譯名遭改「1字」 陸外交部尷尬回1句

藍委刪公視預算網路引戰 導演楊力州妻收威脅訊息...報警護妻小安全

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
導演楊力州。圖／聯合報系資料照
導演楊力州。圖／聯合報系資料照

多位藍營立委日前提案刪減及凍結公視預算，在網路引起論戰，導演楊力州妻曝近日收到許多威脅訊息，遭人在社群網站以公開言論謾罵、侮辱，楊力州為護妻小安全，前天向新北市警方報案提告。警方表示，目前查出6名留言涉案者，已報請台北地檢署檢察官指揮並聲請強制令，向Facebook公司調閱涉案者臉書帳號申登基資。

多位國民黨立委提案凍結、刪減文化部相關預算，包含國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部對公視捐助23億元預算案、 國民黨立委盧縣一提案要求凍結文化部人文出版司20%、約4000萬的預算，而國民黨立委魯明哲則提案刪減文化禮金200萬並凍結1000萬預算等，文化界憂心此舉將對文化產業造成深遠影響。

因在野立委提出多項文化預算凍結與刪減的提案，引發各界譁然，出版界逾千人日前連署表達不滿、金馬獎導演也號召同業投入製作罷免影片。文化部長李遠日前也在在臉書寫下，「大幅刪減文化預算，就像斷了葉脈的葉子，終將枯萎而死。」

金馬獎最佳紀錄片導演楊力州也號召同業投入製作罷免影片，導演楊力州也警告藍營小心影視工作者的反撲，為此，立委陳玉珍還留言開嗆楊力州「惡僕欺主」，並揚言要把反對的名單全部都公布。

對此，楊力州的妻子朱詩倩本月17日在臉書PO文表示，自從丈夫的發文與行動後收到許多威脅、恐嚇訊息，她身為母親非常無助，楊力州因住家地址遭人在社群網站Facebook外洩，又遭人以公開謾罵、侮辱及恐嚇方式致使心生畏懼，為護妻小安全，本月21日到新北市新店警分局報案提告。

國民黨 文化部

延伸閱讀

大數據／韓國瑜好感居冠 傅崐萁並列第二 陳玉珍也進前三

立院凍結預算倘遇天災怎辦 陳玉珍：政府可動支預備金

柯建銘、莊競程地震批在野 陳玉珍：只有政治沒人性

府刪7成業務費憂無熱水可用 陳玉珍：總統應有更高格局

相關新聞

政院稱請不起手語老師 許宇甄：違反身障者保護法

行政院發言人李慧芝今天表示新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。國民黨立委許宇甄表示，身心障礙者權益保障法規定，...

總統府預算遭凍結 氣候委員會民間委員自願放棄車馬費

總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議，由於今年總統府預算業務費遭凍結70%，台灣環境保護聯盟創會會長施信民等12...

數字不騙人！游淑慧談中央總預算 「賴清德遠不如蔡英文」

立院日前三讀通過中央政府總預算。賴清德總統稱審議過程亂象，非常遺憾，國家成為一台無油可動的車。國民黨議員游淑慧列出蔡英文...

地方補助將凍結50％ 台中市府喊話：盼中央審慎評估

立法院大刪中央總預算，行政院長卓榮泰今宣布，重新核定地方補助預算，並先凍結50%。對此，台中市主計處說，台中市今年度總預...

藍委刪公視預算網路引戰 導演楊力州妻收威脅訊息...報警護妻小安全

多位藍營立委日前提案刪減及凍結公視預算，在網路引起論戰，導演楊力州妻曝近日收到許多威脅訊息，遭人在社群網站以公開言論謾罵...

海基會預算可能砍7千萬 羅文嘉：台商子女活動恐被迫做調整

海基會23日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，就今年陸委會捐助海基會編列預算可能被砍7,000萬元，海基會秘書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。