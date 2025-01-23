藍委刪公視預算網路引戰 導演楊力州妻收威脅訊息...報警護妻小安全

多位藍營立委日前提案刪減及凍結公視預算，在網路引起論戰，導演楊力州妻曝近日收到許多威脅訊息，遭人在社群網站以公開言論謾罵、侮辱，楊力州為護妻小安全，前天向新北市警方報案提告。警方表示，目前查出6名留言涉案者，已報請台北地檢署檢察官指揮並聲請強制令，向Facebook公司調閱涉案者臉書帳號申登基資。

多位國民黨立委提案凍結、刪減文化部相關預算，包含國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部對公視捐助23億元預算案、 國民黨立委盧縣一提案要求凍結文化部人文出版司20%、約4000萬的預算，而國民黨立委魯明哲則提案刪減文化禮金200萬並凍結1000萬預算等，文化界憂心此舉將對文化產業造成深遠影響。

因在野立委提出多項文化預算凍結與刪減的提案，引發各界譁然，出版界逾千人日前連署表達不滿、金馬獎導演也號召同業投入製作罷免影片。文化部長李遠日前也在在臉書寫下，「大幅刪減文化預算，就像斷了葉脈的葉子，終將枯萎而死。」

金馬獎最佳紀錄片導演楊力州也號召同業投入製作罷免影片，導演楊力州也警告藍營小心影視工作者的反撲，為此，立委陳玉珍還留言開嗆楊力州「惡僕欺主」，並揚言要把反對的名單全部都公布。

對此，楊力州的妻子朱詩倩本月17日在臉書PO文表示，自從丈夫的發文與行動後收到許多威脅、恐嚇訊息，她身為母親非常無助，楊力州因住家地址遭人在社群網站Facebook外洩，又遭人以公開謾罵、侮辱及恐嚇方式致使心生畏懼，為護妻小安全，本月21日到新北市新店警分局報案提告。