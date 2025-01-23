產檢假薪資補助預算遭砍 勞長：下半年可能無經費

中央政府114年度總預算遭大砍，勞動部補助新手爸媽的產檢假及陪產檢假薪資補助也被砍新台幣800萬元，勞動部長洪申翰今天說，預算遭砍，只能補助到上半年，可能導致下半年度無經費。

洪申翰今天接受網路節目「暐瀚觀點」專訪時提及勞動部預算遭砍一事。

洪申翰表示，一個好的國會的監督對於行政部門施政可以扮演很正向的效果，但這一次總預算的審查讓人感到遺憾，許多預算的提案雖然有指出某些這個政策施行效果不好，但做法卻是砍預算。

洪申翰表示，不是說國會不該監督或者是絕對不能有刪減或是凍結，但這次部分提案是這樣子邏輯的時候，「大家會覺得很奇怪。」

洪申翰也舉例，勞動部有產檢假跟陪產檢假的薪資補貼，如果今天勞工請產檢假、陪產檢假，那對於中小企業來說提供薪資可能會比較困難，畢竟中小企業的財務狀況不一定那麼好，所以是由勞動部來補貼，但最後這筆預算仍被刪除約新台幣800萬元。

洪申翰說，用在產檢假陪產檢假的薪資補貼被砍了，能夠補貼的金額就變少了，可能導致下半年度無經費，「刪除產檢假陪產檢假的薪資補貼，是希望行政部門不要做這個事情，還是希望行政部門不要鼓勵大家去請產檢假陪產檢假，這讓大家覺得很困惑。」

另外，洪申翰也提到，勞動部其實也補助許多地方政府就業服務機構，這次遭刪除後，就業服務機構裡面的約僱人員可能就面對薪資發放困難，過年前後大家可能要求職或轉職換工作，許多人都會去就業服務機構，把預算砍掉了，「用意到底是什麼？」

洪申翰強調，有一些預算提案真的有指出有些政策做得不好，像是對事業體的裁罰應該更公開，「我覺得合理的國會監督就從善如流來做」，也希望每一個預算案都可以好好地對話，盼讓朝野立委都能夠了解細節，但即便業務單位盡力去溝通仍未搶救回來，這是比較可惜的地方。