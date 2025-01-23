海基會預算可能砍7千萬 羅文嘉：台商子女活動恐被迫做調整

海基會23日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，就今年陸委會捐助海基會編列預算可能被砍7,000萬元，海基會秘書長羅文嘉說，台商子女營隊活動可能被迫做調整，但會持續努力希望正常舉辦，並指「預算雖然刪減，但服務的心永遠不減、永遠存在。」

據海基會23日發布，羅文嘉在感恩餐會上，向東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校等3校教職員，表達誠摯感謝與肯定。他也希望，各位老師將服務孩子的相關經驗，回饋給海基會、陸委會或教育部，並指若有需要與各部會協調之處，海基會也會站在第一線來協助。

羅文嘉強調，在疫情3年期間，有賴各位校長、董事長及幹部的協助，讓各校可以順利完成大學學測考試，沒有任何疏漏達成任務。

羅文嘉提到，過去海基會舉辦台商子女營隊活動深受台校師生好評，所以他在去年6月到任後，就積極向行政院爭取預算，希望增加營隊規模，也獲得行政院的支持。因此，今年寒假除了舉辦國小學生冬令營外，還增加國高中生的探索營。

但羅文嘉也稱，由於立法院刪減預算的緣故，今年夏令營有可能被迫做調整，但海基會會持續努力，希望明年仍能正常舉辦。他認為，這些孩子平常遠在台灣之外，沒有這些資源機會，他們比其他人更需要認識台灣、了解台灣，而海基會的營隊就是最好的管道，希望這個好活動不要因此就消失。

陸委會今年度捐助海基會編列預算數達2億5957萬元，較去年度編列數額大增約40.8%，約7,500多萬，因此，在去年提出後，就多次遭到國民黨、民眾黨立委質疑。當時，國民黨立委許宇甄認為，在兩岸關係緊張下預算增加不當，質疑有特殊用途；民眾黨立委麥玉珍認為，陸委會預算編列很不精準，難以判斷是否合理，或有無誇大疑慮；海基會則表示，兩岸往來沒有間斷，因為各項往來所衍生的問題只有增加、沒有減少。