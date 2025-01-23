陸委會年度預算遭大砍 梁文傑長嘆：未來運作非常困難

立法院大砍陸委會年度預算，陸委會副主委梁文傑23日表示，未來陸委會的運作會「非常困難」，將衝擊大陸政經研究、陸港澳24小時緊急服務專線，也會讓宣傳反制中共對台滲透，提醒國人注意赴陸港澳安全的宣傳能量大減。而增列捐助海基會的預算遭刪除，可能會讓海基會精簡人力，影響文書驗證效能。

陸委會23日例行記者會上，面對媒體詢問「陸委會今年度總預算刪減幅度是近年之最，將有哪些業務受到影響？」梁文傑先長嘆一口氣，才作出回應。

梁文傑指出，陸委會的首長特別費被全部刪減，「但對我們來講，首長特別費是最不重要的，對公務機關最重要的是業務費」。陸委會業務費編列2億8千萬左右，「本來就不多」，現在刪減8,831萬，若再加上在內政委員會就被刪掉的3,200萬，業務費等同被刪掉40%。

梁文傑細數將受到衝擊的業務。包含對大陸經濟情勢、中共政情的規畫研究以及座談會、研討會、民意調查將大幅刪減；大陸台商學校學生寒暑假回台補課，以及兩岸青年學生交流，包含舉辦多年的法律與新聞系學生研習將停止；對於中國海外民主人士長年的支持會大幅縮減。此外，國人赴陸港澳登錄急難救助的宣傳將停止，陸港澳24小時緊急服務專線的服務時間也將縮減。

由於媒體宣傳費統刪60%，梁文傑表示，未來在宣傳反制中共對台滲透，提醒國人注意赴陸港澳安全的宣傳能量將大幅縮減。

捐助海基會方面，陸委會原編列2億5千萬元，遭刪除增列的7千萬。梁文傑指出，海基會可能要考慮人力精簡，這會影響海基會從事文書驗證的效能。此外，大陸台商回台就醫的小三通醫療後送機制也將終止。他提到，此類案件往年一年約有2、30件，費用會由海基會支出。

梁文傑表示，公務機關如果只發人事費用讓公務員來上班，但是卻不給公務人員有相關的業務費用，這絕對不是好事，這等於養了公務員但是不讓他做事。

他強調，陸委會長期以來都在面對龐大的中共台辦系統，「他們對台統戰滲透的經費幾乎沒有上限，我們用這麼少的經費還被大幅刪減，未來我們的運作確實會非常困難」。