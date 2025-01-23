NCC公告：業務費被刪 4月起恐無法正常運作

國家通訊傳播委員會（NCC）宣布，因單位預算被大幅刪減造成行政業務重大衝擊，4月恐將無法正常運作。

NCC表示，立法院審議114年度中央政府總預算案，業務費預算遭刪減50%並凍結10%，對基本行政事務運作造成重大影響，預計於4月恐面臨欠缺經費而致停止機關運作之虞，盼事情有所轉圜，以持續保障民眾通訊傳播權益與維護通傳產業發展。

NCC說明，「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減50%為3,758萬9千元並凍結10%；另通案刪減項目中，「國內旅費」通刪20％，相關稽查與政策推行將大幅受阻，既削弱一般監理業務，亦對目前防治詐欺政策勢必不利，降低防詐工作的整體效能。此外，「水電費」通刪10％，未來將面臨沒有預算支應水電費的窘境，並影響民眾與電信業者線上申請系統、網路及電話等基礎功能將面臨中斷、停擺，降低對民眾服務品質。

「一般事務費」通刪10％，主要係用機關大樓事務管理、清潔保全，環境維護等，以及「房屋、車輛及辦公器具、設施機械養護費」等三項均通刪5％，將使辦公廳舍各項消防、機電、電梯等公共設備及公務車輛，無法維護保養，而直接影響洽公民眾及大樓員工安全。

NCC進一步表示，立法院審議114年度中央政府總預算案，該會主管業務費用遭刪減50%後，僅餘3,758萬9千元，本項費用是維持機關基本運作所需，包含水電費、通訊費及土地租金等。其中土地租金編列2,562萬1千元，主要支付濟南路辦公室租金，如不支付該筆費用，將陷於政府機關違約情事，及債權人向NCC提出法律訴訟。然若先支付土地租金後，所餘1,196萬8千元，依去年業務費執行情形推估，整體業務經費將於今年4月用罄，嚴重影響業務運作。

NCC強調，業務費經大幅減列後，直接嚴重衝擊NCC對國內外民眾提供服務，影響監理業務、消費者權益，並損及國內電信業及廣電業發展。