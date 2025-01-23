業務費遭砍9000萬 監院人士：研議提暫時處分

監察院一般行政業務費用約新台幣9000萬元，遭立法院全數減列。監察院日前表示不排除走憲法訴訟途徑，監院人士今天說，將研議提暫時處分自救，讓預算可以先依去年額度處理。

監察院秘書長李俊俋日前舉行記者會表示，立法院全數減列監察院一般行政業務費用等共9037萬6000元，勢必造成監察院憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行全面停擺，不排除走憲法訴訟途徑自救。

李俊俋今天進一步說明指出，經過監察院再次盤點，發現人力運用及業務運作都會受衝擊，包含監察院約用人員、駐點工程師因為不在編制內，可能無法續留，監院志工未來也將沒有誤餐費跟交通費；此外，依據公務人員安全及衛生防護辦法規定，往年全國各機關皆有公務人員健康檢查費用，補助監察院員工健檢以維持健康身體，但預算遭刪後，也將沒有補助費用可提供。

至於業務運作部分，李俊俋說，部分立法委員表示財產申報業務一塊錢都未被刪除，監察院財產申報業務不受影響，但實情是，業務費遭大幅刪減後，沒有駐點工程師，陽光四法的平台系統，包含政治獻金不得捐贈者資料整合平台、政治獻金會計報告書公開查閱平台、公職人員財產申報查核平台、公職人員財產管理系統及公職人員利益衝突迴避資料通報暨案件管理等系統維護都將停擺。

李俊俋也提到，目前財產申報授權介接已達95%，網路申報比率達97%，多數可採線上作業便利完成，未來一旦系統發生狀況加上維護停擺，財產申報甚至將倒退回到紙本作業，往後立法委員等公職人員申報財產，需自行逐一蒐集財產資料，監察院無法提供介接資料服務，等同回到民國82年以前完全手動申報情形。

他還說，一旦政治獻金會計報告書線上申報、線上查詢系統也停擺，申報人將無法得知誰為不得捐贈者等相關資訊，全數皆倒退到紙本申報及查詢，但過去被罰最多的就是捐贈政治獻金的公司與政府有契約或虧損，參選人本來只要輸入該公司統編就能確認是否接受捐款，未來恐變成要自行與捐款公司確認。

至於李俊俋日前表示不排除走憲法訴訟途徑，監院人士今天對記者表示，監院確定會走憲法訴訟途徑，目前已經比照上次因應立法院職權行使法釋憲組成小組，並邀請會計師加入團隊，同時將聲請暫時處分，以及大法官釋字391號討論預算編列的精神，納入思考範圍。

監院人士說，除監院提暫時處分外，其實違憲審查權可以被動也能主動，大法官也能主動擋住，若暫時成功擋住，預算部分依法就是依照去年額度處理，僅有今年度新增計畫不得執行，但就要看大法官如何思考。

若監院提暫時處分，是否全中央政府機關都能獲益，監院人士認為，總預算案全稱畢竟是「中央政府總預算案」，應該是不會被拆分處理，但各界法律見解不一樣，也有學者認為要用預算法95條因應，沒有定論，需視憲法法庭考量。