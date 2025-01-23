數發部預算被大幅刪減 資安院長：不排除裁員的可能

數發部預算遭砍4成，數發部對外表達，資安、數位發展及打詐等業務均將因為預算不足而受阻，數發部旗下資安院院長林盈達今日指出，資安院有兩支重要的計畫預算遭刪減，如果沒有救濟方案，不只政府數位系統韌性強化計畫要大幅縮減，也不排除裁員的可能。

數位發展部今（23）日下午2時原訂舉辦「年終記者會」，卻在昨日傍晚突然喊卡，對外表達今日將改為「業務及意見交流會」，由主秘胡貝蒂主持。

今日媒體關注話題，大部分仍舊圍繞在預算、海纜建設韌性等問題。

對於預算相關問題，胡貝蒂表示，由於預算刪減幅度大，勢必有些計畫得縮減規模，也可能使得部分開發規劃延後，有些預算如果沒有辦法支援，會做必要處理或者尋找替代方案，數發部內部也有持續詳細了解每個細項最後引發的影響是什麼，內部還在做相關討論。

林盈達表示，資安院這邊有兩項資安計畫被刪減，其中一項是政府數位系統韌性強化，這支計畫預算從先前的1.7億元刪為3400萬元，刪除比率為80%，他指出，政府資訊系統在沒有辦法持續強化的情況下，可能也會有駭客入侵的風險，「如果沒有救濟方案，不只政府系統韌性強化要大幅縮減，不排除裁員的可能。」他指出，在台灣，任何一個法人裁員，尤其是裁減技術工程師，這是一個很嚴重的事情，會折損政府在資安投入的信任度。

除了上述這項計畫之外，另外一項是被砍的計畫則與AI資安技術研發有關。林盈達表示，這是資安院唯一一項有在資安管理上導入AI的計畫，這項計畫從8500萬元被刪減到2700萬元，刪減幅度68%，「這會造成我們資安防護AI化進度延宕。相關防護得繼續人工處理，沒有辦法進化到自動化、由AI處理。」

「AI工程師很難找，台灣各個企業也都在徵聘AI人才，我們好不容易才建立AI團隊，大概有15位工程師。」林盈達說，如果政府真的將預算砍掉，這個團隊會散，損失也很難再補回來，不應該讓研發人員的士氣被打擊，「比較好的狀況，是希望透過經費調整，讓經費不要刪掉80%或者68%，如果只刪減30%，那我們至少都還可以維持，只是縮減一些業務。」