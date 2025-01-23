交通部預算刪凍178億元 地震預警、航班資訊恐受衝擊

交通部23日指出，今年度預算遭刪減61億餘元、凍結117億元，其中部分解凍條件極為困難，若無法解凍，等同實質刪減，恐將影響各單位業務運作，包括氣象署超級電腦無法正常進行日常播報與防災資訊整合，民航航班資訊服務中斷等。

交通部政務次長伍勝園表示，交通部業務廣泛，包含陸海空，跟民眾息息相關，此次總預算，交通部本來編列1,579億元，被刪減61億元，凍結117億元，解凍困難需要經院會同意，幾乎跟刪減一樣，對交通部作業和政策推動影響非常大，包括水電和辦公，業務費凍七成，可能沒有水電，已思考一部分人要在家上班，此外，道路交通安全、氣象署超級電腦運作養護、公共運輸、電動巴士推動和鐵路建設都有嚴重衝擊。

交通部會計處長張信一表示，交通部今年預算編列雖然比去年多300多億元，但捷運前瞻計畫、道路養護需求提升及客運業者狀況不理想，加起來就有400多億元，代表當時籌編就已經很撙節。此外，交通部節電效能高，但業務量增加，如氣象署超級電腦需恆溫恆濕，若刪減水電費用，影響很大。

此外，氣象署長呂國臣說，在全球變遷下，極端天氣頻繁度增加，氣象署過去幾年建構很多自動站及精進數值模式，運用超級電腦運算提供更精準預報，近期也導入AI讓預報更到位。若預算被刪減或凍結，恐影響高速電腦數值模式及時性和品質，衝擊掌握極端天氣效能。他也舉例，像是前天嘉義發生規模6.4地震，氣象署7.9秒就偵測震央位置，這些穩定的資料都必須透過穩定品質的觀測站，預算刪減也將對氣象站及地震測報站的維護產生衝擊。

鐵路部分，鐵道局長楊正君指出，鐵道局此次被刪減11.27億元、凍結1.16億元，涵蓋各地鐵路立體化及雙軌化建設，執行中的包括花東雙軌鐵路、桃園市區鐵路地下化及嘉義鐵路高架化工程，這些都是有合約發包進行中，可能造成合約執行障礙及爭議，影響工程進度。不過對於高鐵南延的部分這是在前瞻計畫中，因此不受影響。

公路局長陳文瑞則提到，公路局被刪減凍結金額龐大，刪減26.5億元、凍結68.69億元，其中監理運輸計畫被影響20.7%，包含全國市區公車客運票差補貼、偏遠路線虧損補貼等，若刪減將對業者營運恐產生困難，預估今年第3季就會有開不出車班的情況，另外，監理部分，可能影響各地區監理所下鄉服務，及減少監理所站窗口服務。

至於在道安部分，路政及道安司簡任技正劉俐良指出，若預算被刪減，恐影響高齡、弱勢、行人及兒少交安宣傳、提供給地方的文宣和新法令的宣傳等。另外，道安總動員平台每月更新數據，未來恐因此無法提供事故特性跟趨勢分析；今年的標誌標線號誌通盤檢討也將受影響；中央道安會報部分場次無法邀請專家學者等。