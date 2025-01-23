預算被砍 NCC：4月恐將無法正常運作

國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，立法院審議114年度中央政府總預算案，NCC業務費預算遭刪減50%並凍結10%，將對NCC基本行政事務運作造成重大影響，預計於4月恐面臨欠缺經費而致停止機關運作之虞，盼事情有所轉圜，以持續保障民眾通訊傳播權益與維護通傳產業發展。

NCC指出，NCC「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減50%為3758萬9千元並凍結10%；另通案刪減項目中，「國內旅費」通刪20％，相關稽查與政策推行將大幅受阻，既削弱一般監理業務，也對目前防治詐欺政策勢必不利，降低防詐工作的整體效能。

此外，「水電費」通刪10％，未來將面臨沒有預算支應水電費的窘境，並影響民眾與電信業者線上申請系統、網路及電話等基礎功能將面臨中斷、停擺，降低該會對民眾服務品質。至於「一般事項費」通刪10％，主要是用在機關大樓事務管理、清潔保全，環境維護等，以及「房屋、車輛及辦公器具、設施機械養護費」等三項均通刪5％，將使辦公廳舍各項消防、機電、電梯等公共設備及公務車輛，無法維護保養，影響洽公民眾及大樓同仁安全。

NCC表示，立法院審議114年度中央政府總預算案，NCC主管業務費用遭刪減50%後，僅剩3758萬9千元，這項費用是維持基本運作所需，包含水電費、通訊費及土地租金等。其中土地租金編列2562萬1千元，是用來支付NCC濟南路辦公室租金，如不支付該筆費用，該會將陷於政府機關違約情事，及債權人向NCC提出法律訴訟。但若先支付土地租金後，所剩1196萬8千元，依NCC於113年業務費執行情形推估，整體業務經費將於今年4月用罄，嚴重影響業務運作。

NCC強調，業務費經大幅減列後，直接嚴重衝擊NCC對國內外民眾提供服務，影響監理業務、消費者權益，並損及國內電信業及廣電業發展。NCC向來秉持精實運用預算的原則，相關費用為機關的基本維持費用，以利NCC得以持續保障民眾通訊傳播權益與發展通訊傳播產業，盼各界予以體察。