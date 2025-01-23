卓揆凍結地方補助…新北議會藍黨團要她表態 蘇巧慧反擊

行政院長卓榮泰宣布要對地方政府各項補助部分凍結50％，新北市議會國民黨團發稿痛批，並要民進黨立委蘇巧慧表態支不支持新北市的重大建設。蘇巧慧稍早反擊，財劃法修正前，國民黨說為改變新北人口最多、人均卻最低窘境，結果傅崐萁一手主導財劃法，新北仍然是全國最低，花蓮暴增一百多億，新北的國民黨民代連抗議都不敢抗議。

蘇巧慧說，各縣市拿走中央3700億前，並沒有先與中央溝通好原有的補助要如何劃分，有如「父母財產被拿走了，一家大小還要父母全額負擔」，這樣當然不合理。中央有必要做出反制，只要中央地方的事權分清楚，該給的錢，我相信中央一毛都不會少。

蘇巧慧指出，這幾天藍白亂刪預算已經引起全民公憤，先是把申請政府補助的藝文工作者稱作「要飯的」，再來還跟違憲國會擴權法、財政亂畫法一樣，不經過與各部會的討論協商，一邊更正一邊表決，表決完了還不知道表決的內容是什麼。

再不然就是提案理由複製貼上發生錯誤，標題說要凍結南科管理局預算，提案內文卻說要凍結中科管理局預算。還發生提案刪除凍結數超過原預算數的笑話，國民黨團連基本把關都做不到。現在這各行各業凝聚的怒火，終究要由傅崐萁所領導的國民黨來完整承擔。