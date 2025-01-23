省水電！預算遭凍117億元 交部考慮部分同仁居家上班

立法院通過中央政府總預算，共刪減2075億元，金額雖是近年新高，但總預算仍較去年多出近2千億元，為史上最高。交通部今召開記者會，邀集各機關細數影響，包括道安宣導、氣象署地震及天氣預報精準度跟速度、公路局對地方及客運業補助及鐵道建設延後等。交通部政務次長伍勝園更說，若預算被刪減，甚至可能考慮部分同仁在家上班。

交通部今下午召開記者會，邀集公路局、氣象署、鐵道局等單位出席。伍勝園表示，交通部業務廣泛，且跟民眾關係密切，今年共編列1579億元，被刪減61億元、凍結117億元，由於解凍條件困難，可說等同刪減，影響非常大，包括道安的交通總動員平台、氣象署超級電腦、公路局對地方補助及鐵道建設延後等。

交通部常務次長林國顯強調，即便預算被刪減，交通安全仍絕對不能打折，但可能導致運作困難，全部同仁必須根據刪減數字重新擬定今年政策計畫。伍勝園也說，若預算最終仍被刪減，甚至可能要考慮部分同仁在家上班。

交通部會計處長張信一指出，交通部今年預算編列雖然比去年多300多億元，但捷運前瞻計畫、道路養護需求提升及客運業者狀況不理想，加起來就有400多億元，代表當時籌編就已經很撙節。此外，交通部節電效能高，但業務量增加，如氣象署超級電腦需恆溫恆濕，若刪減水電費用，影響很大。

氣象署長呂國臣指出，在全球變遷下，極端天氣頻繁度增加，氣象署過去幾年建構很多自動站及精進數值模式，運用超級電腦運算提供更精準預報，近期也導入AI讓預報更到位。若預算被刪減或凍結，恐影響高速電腦數值模式及時性和品質，衝擊掌握極端天氣效能。

呂國臣也說，前天嘉義發生規模6.4地震，氣象署7.9秒就偵測震央位置，這些穩定的資料都必須透過穩定品質的觀測站，預算刪減也將對氣象站及地震測報站的維護產生衝擊。

鐵路部分，鐵道局長楊正君指出，鐵道局此次被刪減11.27億元、凍結1.16億元，涵蓋各地鐵路立體化及雙軌化建設，執行中的包括花東雙軌鐵路、桃園市區鐵路地下化及嘉義鐵路高架化工程，這些都是有合約發包進行中，可能造成合約執行障礙及爭議，影響工程進度。

公路局長陳文瑞指出，公路局被刪減凍結金額龐大，刪減26.5億元、凍結68.69億元，其中監理運輸計畫被影響20.7%，包含全國市區公車客運票差補貼、偏遠路線虧損補貼等，若刪減將對業者營運恐產生困難，預估今年第3季就會有開不出車班的情況，另外，監理部分，可能影響各地區監理所下鄉服務，及減少監理所站窗口服務。

陳文瑞也說，此次公路建設養護計畫預算也被影響13.57%，包括省道及地方縣鄉道的新闢跟改善、路口人行安全改善計畫等，可能因此無法發包，另外，公路局有5300多公里養護路段，路側照明設施、交控設施及隧道機電系統都可能影響。

道安部分，路政及道安司簡任技正劉俐良指出，若預算被刪減，恐影響高齡、弱勢、行人及兒少交安宣傳、提供給地方的文宣和新法令的宣傳等。另外，道安總動員平台每月更新數據，未來恐因此無法提供事故特性跟趨勢分析；今年的標誌標線號誌通盤檢討也將受影響；中央道安會報部分場次無法邀請專家學者等。