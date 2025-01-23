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影／卓榮泰視察及慰勉165專線 再批刪減打詐預算

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院院長卓榮泰（左）今天到刑事局打詐中心視察及慰勉165專線打詐業務，記者邱德祥／攝影
行政院院長卓榮泰（左）今天到刑事局打詐中心視察及慰勉165專線打詐業務，記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰下午到刑事局打詐中心165專線視察慰勉，聽取警方工作簡報，面對詐欺手法日新月異，他肯定打詐團隊拿出新作為因應，另指打詐預算遭國會提案刪減，卓提到「怎麼會刪到打詐經費呢？」，希望打詐團隊要克服萬難完成打詐工作。

刑事局簡報指出，警方去年公布打詐儀表板，真實呈現每日詐欺案受理件數及財損金額，各項防制詐欺策略初見成效，包含查找潛在被害人4萬3627件、攔阻2.4億元，通報1萬973組預警帳戶、攔阻約1億元，通報異常帳戶2998筆、攔阻約2億元，鷹眼專案偵測管制4萬8154戶、攔阻約8.2億元，配合金融機構或超商攔阻詐騙匯款1萬8803件、攔阻約129.89億元，成功凍結並聲請法院裁定扣押不法所得102億餘元，已執行涉詐門號停斷話5618通、網域封阻4萬3484組、攔阻770萬8395門境外來電、通報停權8013組涉詐LINE帳號、移除13萬5112則在網路廣告平台（Meta、Google）刊登的涉詐廣告。

卓榮泰表示，打詐至今仍是國人對政府要求最多、也是同仁最為努力的工作，詐騙犯罪手法日新月異猶如變形蟲，政府也做出新作為，包含攔阻詐騙、打詐儀表板等，但距離人民期待仍有距離，還有很多地方必須迎頭趕上，近來還有國人被拐騙到國外的情況，未來會請外交部、內政部、法務部通力合作。詐欺集團背後一定是組織犯罪，必須徹底溯源刨根，未來應將司法單位拉進打詐系統，讓司法單位知道這項工作有多辛苦，打詐團隊是多麼需要司法單位的支持。

卓榮泰還有備而來，他拿著公文指出，立法院最近刪減165反詐預算，目前有4千萬刪除、8千萬凍結，提案理由是相關預算用來利用網路廣告與詐欺廣告抗衡，網路平台業者坐享其成，且相關宣導影片以華語拍攝，無台、客、原語版本，不利部分民眾閱聽，卓質疑「怎麼會刪到打詐團隊的經費呢？」、「面對國會這樣的情況，希望大家仍要克服萬難完成打詐工作。」

行政院院長卓榮泰（圖）今天到刑事局打詐中心視察及慰勉165專線打詐業務，展示立法院刪減凍結打詐預算的公文。記者邱德祥／攝影
行政院院長卓榮泰（圖）今天到刑事局打詐中心視察及慰勉165專線打詐業務，展示立法院刪減凍結打詐預算的公文。記者邱德祥／攝影
行政院院長卓榮泰（左）今天到刑事局打詐中心視察及慰勉165專線打詐業務，致贈加菜金給相關人員。記者邱德祥／攝影
行政院院長卓榮泰（左）今天到刑事局打詐中心視察及慰勉165專線打詐業務，致贈加菜金給相關人員。記者邱德祥／攝影

打詐 詐欺

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