影／卓榮泰視察及慰勉165專線 再批刪減打詐預算

行政院長卓榮泰下午到刑事局打詐中心165專線視察慰勉，聽取警方工作簡報，面對詐欺手法日新月異，他肯定打詐團隊拿出新作為因應，另指打詐預算遭國會提案刪減，卓提到「怎麼會刪到打詐經費呢？」，希望打詐團隊要克服萬難完成打詐工作。

刑事局簡報指出，警方去年公布打詐儀表板，真實呈現每日詐欺案受理件數及財損金額，各項防制詐欺策略初見成效，包含查找潛在被害人4萬3627件、攔阻2.4億元，通報1萬973組預警帳戶、攔阻約1億元，通報異常帳戶2998筆、攔阻約2億元，鷹眼專案偵測管制4萬8154戶、攔阻約8.2億元，配合金融機構或超商攔阻詐騙匯款1萬8803件、攔阻約129.89億元，成功凍結並聲請法院裁定扣押不法所得102億餘元，已執行涉詐門號停斷話5618通、網域封阻4萬3484組、攔阻770萬8395門境外來電、通報停權8013組涉詐LINE帳號、移除13萬5112則在網路廣告平台（Meta、Google）刊登的涉詐廣告。

卓榮泰表示，打詐至今仍是國人對政府要求最多、也是同仁最為努力的工作，詐騙犯罪手法日新月異猶如變形蟲，政府也做出新作為，包含攔阻詐騙、打詐儀表板等，但距離人民期待仍有距離，還有很多地方必須迎頭趕上，近來還有國人被拐騙到國外的情況，未來會請外交部、內政部、法務部通力合作。詐欺集團背後一定是組織犯罪，必須徹底溯源刨根，未來應將司法單位拉進打詐系統，讓司法單位知道這項工作有多辛苦，打詐團隊是多麼需要司法單位的支持。