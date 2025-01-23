快訊

頭城名店前車禍「砂石車連撞3車」現場畫面曝 議員座車慘被夾三明治

住蘇聯？川普「大清洗」各機關1類部門 再威脅未舉報抗命者下場慘

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞傳播總預算遭全刪 手語翻譯先停、記者室假日不開

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
針對總預算被刪，行政院長卓榮泰（中）今天第四度親自舉行記者會，說明預算被刪減對政務的影響。記者邱德祥／攝影
針對總預算被刪，行政院長卓榮泰（中）今天第四度親自舉行記者會，說明預算被刪減對政務的影響。記者邱德祥／攝影

行政院新聞傳播處經費5000萬元遭立法院全數刪除，當前新聞中心所辦的記者會上，已沒有手語老師的身影，只剩LED電視牆螢幕，及其他基本設備，行政院發言人李慧芝指出，未來手語老師在內許多約聘僱人員無法繼續聘用，未來記者室假日也不開放。

行政院秘書長龔明鑫今天指出，行政院本身預算編列15億元，法定人事費就有10億元，如今業務費被刪2億元，整個凍結5億元，新聞傳播處、聯合服務中心的經費幾乎全部被刪除，運作上造成極大困難與困擾。

龔明鑫說，若按正常營運，經費只能撐到3月，只能盡量暫停部分事務，如記者室、新聞中心維護只能低度營運；國際機場燈箱、記者會直播的手語老師費都無法支應，儘管量能降到最低，院本部預算8月就沒了，「你說刪減對行政作業不會有影響，不可能變魔術的」。

李慧芝會後補充，以記者室為例，以後只開放周一至周五上午8點到下午6點，假日不開放，無線網路也無法供應；她也提及，手語翻譯案合約雖然在去年就決標，但合約中明定需視總預算案審議情形是否終止合約，但預算遭刪後，就必須被迫終止。

她指出，記者會無法提供手語翻譯，雖非行政院所願，但確實是因為行政院新聞傳播處預算遭全數刪除所致，對於聽障朋友沒有辦法即時接收行政院院會資訊一事，政院深感抱歉。

根據行政院預算書，行政院新聞傳播處編列費用包括包括無線網路通訊費、新聞中心場地維護及整修、設備及投資，員工洽公、出差，也包括購買報紙及刊物、運用LED與LCD傳達政府施政等諸多項目。

一場記者會上，除了手語老師費用須支付外，記者會現場也須LED電視牆提供多媒體政務宣導，還有其餘設備維修汰換、影音公開資訊及保存都要花錢。原先行政院編列950萬元，用於購置高畫質LED電視牆即汰換更新相關設備，目前相關計畫已暫停。

手語 行政院 記者會

延伸閱讀

政院稱請不起手語老師 許宇甄：違反身障者保護法

政院稱請不起手語老師 陳菁徽：照顧弱勢比造謠不重要？

政院哭窮取消記者會手語服務 民眾黨團轟造謠痛下毒手

影／再開記者會 卓榮泰第四度說明刪減預算對政務推動影響

相關新聞

政院稱請不起手語老師 許宇甄：違反身障者保護法

行政院發言人李慧芝今天表示新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。國民黨立委許宇甄表示，身心障礙者權益保障法規定，...

總統府預算遭凍結 氣候委員會民間委員自願放棄車馬費

總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議，由於今年總統府預算業務費遭凍結70%，台灣環境保護聯盟創會會長施信民等12...

預算被砍 NCC：4月恐將無法正常運作

國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，立法院審議114年度中央政府總預算案，NCC業務費預算遭刪減50%並凍結10%，將...

卓揆凍結地方補助…新北議會藍黨團要她表態 蘇巧慧反擊

行政院長卓榮泰宣布要對地方政府各項補助部分凍結50％，新北市議會國民黨團發稿痛批，並要民進黨立委蘇巧慧表態支不支持新北市...

省水電！預算遭凍117億元 交部考慮部分同仁居家上班

立法院通過中央政府總預算，共刪減2075億元，金額雖是近年新高，但總預算仍較去年多出近2千億元，為史上最高。交通部今召開...

影／卓榮泰視察及慰勉165專線 再批刪減打詐預算

行政院長卓榮泰下午到刑事局打詐中心165專線視察慰勉，聽取警方工作簡報，面對詐欺手法日新月異，他肯定打詐團隊拿出新作為因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。