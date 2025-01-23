新聞傳播總預算遭全刪 手語翻譯先停、記者室假日不開

行政院新聞傳播處經費5000萬元遭立法院全數刪除，當前新聞中心所辦的記者會上，已沒有手語老師的身影，只剩LED電視牆螢幕，及其他基本設備，行政院發言人李慧芝指出，未來手語老師在內許多約聘僱人員無法繼續聘用，未來記者室假日也不開放。

行政院秘書長龔明鑫今天指出，行政院本身預算編列15億元，法定人事費就有10億元，如今業務費被刪2億元，整個凍結5億元，新聞傳播處、聯合服務中心的經費幾乎全部被刪除，運作上造成極大困難與困擾。

龔明鑫說，若按正常營運，經費只能撐到3月，只能盡量暫停部分事務，如記者室、新聞中心維護只能低度營運；國際機場燈箱、記者會直播的手語老師費都無法支應，儘管量能降到最低，院本部預算8月就沒了，「你說刪減對行政作業不會有影響，不可能變魔術的」。

李慧芝會後補充，以記者室為例，以後只開放周一至周五上午8點到下午6點，假日不開放，無線網路也無法供應；她也提及，手語翻譯案合約雖然在去年就決標，但合約中明定需視總預算案審議情形是否終止合約，但預算遭刪後，就必須被迫終止。

她指出，記者會無法提供手語翻譯，雖非行政院所願，但確實是因為行政院新聞傳播處預算遭全數刪除所致，對於聽障朋友沒有辦法即時接收行政院院會資訊一事，政院深感抱歉。

根據行政院預算書，行政院新聞傳播處編列費用包括包括無線網路通訊費、新聞中心場地維護及整修、設備及投資，員工洽公、出差，也包括購買報紙及刊物、運用LED與LCD傳達政府施政等諸多項目。

一場記者會上，除了手語老師費用須支付外，記者會現場也須LED電視牆提供多媒體政務宣導，還有其餘設備維修汰換、影音公開資訊及保存都要花錢。原先行政院編列950萬元，用於購置高畫質LED電視牆即汰換更新相關設備，目前相關計畫已暫停。