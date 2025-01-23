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租金補貼75萬戶名額只剩23萬戶 國土署估11月預算將用光

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部主秘黃駿逸今主持記者會，國土署表示，每天受理約2千件租金補貼，目前已核定52萬戶，推估可能會到11月補助預算將會用完。記者張曼蘋／攝影
內政部主秘黃駿逸今主持記者會，國土署表示，每天受理約2千件租金補貼，目前已核定52萬戶，推估可能會到11月補助預算將會用完。記者張曼蘋／攝影

立法院通過今年度中央政府總預算案，內政部日前曾說，75萬戶的租金補貼戶數將會下修。國土管理署今在記者會表示，每天受理約2千件，目前已核定52萬戶，但凍結預算後，勢必有些人無法獲補助，推估可能會到11月補助預算將會用完，盼爭取預算解凍。

國土管理署主秘朱慶倫表示，針對租金補貼約40幾億預算遭凍結，目前行政院核定75萬戶，但因為隨到隨辦，每天受理2千件，計畫戶數內也許都可全部滿足，但因每一天申請數不同，凍結預算後，勢必有些人在預算用完時無法補助，初估可能到11月補助預算就會用完，當然還是要視實際情形而定，會爭取預算解凍。

國土署統計目前申請核定已52萬戶，黃駿逸坦言，除了總預算被凍結，目前還面臨第二個變數是財劃法勢必會衝擊到原來財政情況，至於補助是否要維持75萬戶，當然不樂見要下修。

內政部日前表示，遭統刪的預算將衝擊道路改善計畫、打詐偵查運用等政策，後續若再遭提案刪除凍結、刪除國土管理業務費用等。黃駿逸今說，內政部編列1507億，目前已知會被刪除達30億，除了救災、治安、入出國相關業務，尤其在國外旅費跟出國訓練被刪減很多，且也不得流用。

黃駿逸舉例，空勤總隊每年派飛行員到國外常訓，如果國外旅費被刪除，我國教官無法通過合格考試，空勤救災會造成巨大影響，至於空勤總隊駐地包括台北、台中、高雄、花蓮跟台東等，很多都需要內政部派員定期維修，將對同仁跟飛安都會有很大影響，另外還有內政部本部圖資測量也會受影響。

內政部 租金補貼

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