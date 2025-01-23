預算遭凍結刪減超過7千萬 財政部揭後果

根據立法院通過的中央政府總預算案，財政部本部「歲出」總額遭刪減3000萬元及凍結3000萬元，「一般行政」經費則被刪減500萬元並凍結1000萬元，累計影響金額高達3500萬元及4000萬元。財政部對此做出回應。

財政部表示，此舉恐導致國際財政業務、促參專案推動受阻，進一步損及我國在國際間的正面形象，也可能削弱吸引民間參與公共建設的能力，對基層行政正常運作帶來嚴重挑戰。

其中，國庫署的「私劣菸品查緝作業」經費遭刪減500萬元及凍結500萬元，財政部表示，恐使查緝能量下降，導致私劣菸流入市面，進而威脅國人體健康並造成稅收損失。

此外，「一般行政-基本行政工作維持」業務費也被刪減200萬元及凍結200萬元，直接影響國庫署基層行政工作的穩定性與效率，對於日常行政運行將帶來壓力。

財政部還說，國有財產署的「國有財產業務」經費削減更可能引發廣泛影響，該項目經費被刪減1000萬元及凍結1000萬元，可能造成登革熱疫情風險加劇，形成海岸及社區環境清潔的破口，甚至出現廢棄物棄置的「破窗效應」。

財政部強調，該經費縮減恐導致國家重要文化資產修復與再利用計畫的進度受阻，影響我國文化保存工作的推進。