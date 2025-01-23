快訊

頭城名店前車禍「砂石車連撞3車」現場畫面曝 議員座車慘被夾三明治

住蘇聯？川普「大清洗」各機關1類部門 再威脅未舉報抗命者下場慘

預算遭凍結刪減超過7千萬 財政部揭後果

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部資料照。圖／聯合報系資料照
財政部資料照。圖／聯合報系資料照

根據立法院通過的中央政府總預算案，財政部本部「歲出」總額遭刪減3000萬元及凍結3000萬元，「一般行政」經費則被刪減500萬元並凍結1000萬元，累計影響金額高達3500萬元及4000萬元。財政部對此做出回應。

財政部表示，此舉恐導致國際財政業務、促參專案推動受阻，進一步損及我國在國際間的正面形象，也可能削弱吸引民間參與公共建設的能力，對基層行政正常運作帶來嚴重挑戰。

其中，國庫署的「私劣菸品查緝作業」經費遭刪減500萬元及凍結500萬元，財政部表示，恐使查緝能量下降，導致私劣菸流入市面，進而威脅國人體健康並造成稅收損失。

此外，「一般行政-基本行政工作維持」業務費也被刪減200萬元及凍結200萬元，直接影響國庫署基層行政工作的穩定性與效率，對於日常行政運行將帶來壓力。

財政部還說，國有財產署的「國有財產業務」經費削減更可能引發廣泛影響，該項目經費被刪減1000萬元及凍結1000萬元，可能造成登革熱疫情風險加劇，形成海岸及社區環境清潔的破口，甚至出現廢棄物棄置的「破窗效應」。

財政部強調，該經費縮減恐導致國家重要文化資產修復與再利用計畫的進度受阻，影響我國文化保存工作的推進。

國庫署 廢棄物 財政部

延伸閱讀

入境免稅酒上限放寬至1.5公升 1/25上路

別忘了對獎！2024年11、12月統一發票周六開獎 為金蛇年添好彩頭

財政部新措施 這「三類人」不再收到綜所稅試算通知

最高可省1萬1！無車輛有駕照身障 同戶籍親屬可免牌照稅

相關新聞

政院稱請不起手語老師 許宇甄：違反身障者保護法

行政院發言人李慧芝今天表示新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。國民黨立委許宇甄表示，身心障礙者權益保障法規定，...

總統府預算遭凍結 氣候委員會民間委員自願放棄車馬費

總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議，由於今年總統府預算業務費遭凍結70%，台灣環境保護聯盟創會會長施信民等12...

預算被砍 NCC：4月恐將無法正常運作

國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，立法院審議114年度中央政府總預算案，NCC業務費預算遭刪減50%並凍結10%，將...

卓揆凍結地方補助…新北議會藍黨團要她表態 蘇巧慧反擊

行政院長卓榮泰宣布要對地方政府各項補助部分凍結50％，新北市議會國民黨團發稿痛批，並要民進黨立委蘇巧慧表態支不支持新北市...

省水電！預算遭凍117億元 交部考慮部分同仁居家上班

立法院通過中央政府總預算，共刪減2075億元，金額雖是近年新高，但總預算仍較去年多出近2千億元，為史上最高。交通部今召開...

影／卓榮泰視察及慰勉165專線 再批刪減打詐預算

行政院長卓榮泰下午到刑事局打詐中心165專線視察慰勉，聽取警方工作簡報，面對詐欺手法日新月異，他肯定打詐團隊拿出新作為因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。