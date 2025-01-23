赴165中心慰勉 卓榮泰指打詐預算遭凍結刪減

行政院長卓榮泰今午到刑事局打詐中心165專線視察慰勉，聽取警方工作簡報，他肯定打詐團隊面對詐欺手法日新月異也拿出新作為，另指打詐預算遭國會提案刪減「怎麼會刪到打詐經費呢？」，希望打詐團隊要克服萬難完成打詐工作。

卓榮泰說，打詐至今仍是國人對政府要求最多、也是同仁最為努力的工作，詐騙犯罪手法日新月異猶如變形蟲，政府也做出新作為，包含攔阻詐騙、打詐儀表板等，但距離人民期待仍有距離，還有很多地方必須迎頭趕上，近來還有國人被拐騙到國外的情況，未來會請外交部、內政部、法務部通力合作。

詐欺集團背後一定是組織犯罪，必須徹底溯源刨根，否則犯罪仍會以新的方式產生，未來應將司法單位拉進打詐系統，讓司法單位知道這項工作有多辛苦，打詐團隊是多麼需要司法單位的權力支持。

他指立法院最近刪減165反詐預算，目前有4千萬刪除、8千萬凍結，提案理由是相關預算用來利用網路廣告與詐欺廣告抗衡，網路平台業者坐享其成，且相關宣導影片以華語拍攝，無台、客、原語版本，不利部分民眾閱聽，「怎麼會刪到打詐團隊的經費呢？」、「面對國會這樣的情況，希望大家仍要克服萬難完成打詐工作。」

刑事局指出，警方去年8月30日公布打詐儀表板，真實呈現每日詐欺案受理件數及財損金額，各項防制詐欺策略初見成效，包含查找潛在被害人4萬3627件、攔阻2.4億元，通報1萬973組預警帳戶、攔阻約1億元，通報異常帳戶2998筆、攔阻約2億元，鷹眼專案偵測管制4萬8154戶、攔阻約8.2億元，配合金融機構或超商攔阻詐騙匯款1萬8803件、攔阻約129.89億元，成功凍結並聲請法院裁定扣押不法所得102億餘元。

防堵民眾觸及涉詐訊息部分，已執行涉詐門號停斷話5618通、網域封阻4萬3484組、攔阻770萬8395門境外來電、通報停權8013組涉詐LINE帳號、移除13萬5112則在網路廣告平台刊登（例如Meta、Google等）的涉詐廣告。

警方去年執行4波「全國同步打詐專案」，查獲詐欺集團2430團、犯嫌2萬1722人，查扣不法利得144億5302萬餘元。另查獲金主、黑幫、廣告投放商、網站工程師、律師、地政士（含代書）等高層次嫌犯408人。

其中，指標性案件包括江嫌等61人籌組台泰跨境詐欺機房及水房案、石嫌詐欺廣告投放商案；游姓、鄭姓律師、李姓會計師及郭姓銀行行員等29人假投資詐欺車手與轉帳水房案；竹聯幫仁堂弘仁會28人假投資詐欺集團及22人假投資詐欺水房案；以蔡嫌為首幫派組合59人偽造遺囑詐騙集團案；以謝嫌為首幫派組合15人假投資詐欺話務機房案；林嫌等31人及騰嫌等17人假投資詐欺車手與轉帳水房案。

政府從管理犯罪的源頭、加重詐欺嫌犯的刑度等面向，訂定詐欺犯罪危害防制條例，推動修正「刑事訴訟法特別強制處分章、洗錢防制法與通訊保障及監察法」等法令依據。

165專線服務量逐年攀升，2024年達55萬1509件，其中總進線數42萬8584通來電，受理網路案件12萬2925件，整體服務量較2023年49萬7742件提升10.8%；另通報圈存攔阻5841件，金額達3億3797萬餘元。