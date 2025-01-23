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總統府預算遭凍結 氣候委員會民間委員自願放棄車馬費

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議，由於今年總統府預算業務費遭凍結70%，台灣環境保護聯盟創會會長施信民等12位民間委員提案，自願放棄參與氣候委員會的出席費用。圖／取自總統府ＹＴ頻動
總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議，由於今年總統府預算業務費遭凍結70%，台灣環境保護聯盟創會會長施信民等12位民間委員提案，自願放棄參與氣候委員會的出席費用。圖／取自總統府ＹＴ頻動

總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第三次會議，由於今年總統府預算業務費遭凍結70%，台灣環境保護聯盟創會會長施信民等12位民間委員提案，自願放棄參與氣候委員會的出席費用；委員會召集人賴總統尷尬表示「好，請施委員共體時艱」，並請與會者給予施信民掌聲。

氣候委員會下午開會後，環境部長彭啟明報告時表示，委員施信民提出臨時提案，因為總統府114年度預算經立法院三讀通過，業務費凍結70%，待執行30%後才能動支，這樣的審議結果恐將影響本委員會後續進行，施信民特別與12位民間委員連署提案，希望放棄參與本委員會的出席費，襄助本委員會持續運作，讓台灣的氣候變遷因應與發展作出貢獻

賴總統聽聞後尷尬微笑表示「好，請施委員共體時艱」。施信民表示，只要總統有決心，落實氣候變遷因應與永續發展，「我們也一樣有這樣的熱忱，不在乎有無相關費用，重要的我們要把事情做好」。賴總統則請在場委員給予掌聲。

總統府副秘書長張惇涵去年在立院答詢時表示，賴總統宣示成立三個委員會之後，委員會之外也會召開分屬會議、工作會議等，大大小小會議也超過20場以上。這些委員跟顧問不支薪，只有領很微薄的車馬費，一次來只有2500元。

氣候變遷 總統府

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