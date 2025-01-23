政院稱請不起手語老師 許宇甄：違反身障者保護法

行政院發言人李慧芝今天表示新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。國民黨立委許宇甄表示，身心障礙者權益保障法規定，各目的事業主管機關應辦理公共資訊無障礙服務，以協助身心障礙者參與社會，卓榮泰為了進行政治鬥爭，故意不讓手語老師服務，比白目還白目，應該立即道歉。

許宇甄表示，如果卓榮泰不願意用行政院的經費聘請手語翻譯員，可以向台北市社會局提出申請，台北市長蔣萬安會樂意協助。另外，卓榮泰號稱AI內閣，卻不知道現在很多單位都在用AI幫忙上即時字幕，沒錢可以問一下數發部，如果數發部連這個都作不好，可以直接裁撤。

許宇甄指出，卓榮泰可能忘記約聘僱人員待遇還有7487萬元可以用，這筆經費有很大一部分是用來酬庸特定人，與其花錢聘僱寫政治地震文的莊競程，不如用在聘僱手語翻譯員。

許宇甄強調，執政者不該帶頭欺負弱勢，更不該利用傷害弱勢機會製造仇恨，呼籲卓榮泰，少些政治多點人性，如果行政院的記者會充滿政治算計，不如不要開了，可以省下更多錢。

國民黨立委廖偉翔表示，今年行政院編列給記者會的預算99萬元，還包含直播間維護、伺服器系統維運、手語老師等等，都在同一項預算，照理來講如果全刪應該是連直播都沒有，現在卻是「直播還在、手語老師消失」，難道身心障礙族群權益在民進黨政府眼裡就是如此「可割可棄」嗎？

廖偉翔指出，今年的「114年度政策說明記者會提供手語翻譯案」，明明已經決標，換言之約都簽了，金額高達71萬8250元，手語老師卻還能消失，這不是讓人笑掉大牙嗎？

國民黨立委王鴻薇要求行政院長領全體同仁，向全國身障同胞致歉，你們為了自己的政治利益，為了不知道誰想的無聊的行動藝術，犧牲了他們參與公共事務的機會，今天這樣的記者會已經被國人罵爆，不要再開哭窮造謠記者會，人民已經受夠了，民進黨政府這齣鬧劇還要演到何年何月？