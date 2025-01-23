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數發部預算遭砍 資安院院長林盈達：若無替代方案不排除裁員

中央社／ 台北23日電
國家資通安全研究院長林盈達。聯合報系記者胡經周／攝影
國家資通安全研究院長林盈達。聯合報系記者胡經周／攝影

數發部預算遭砍4成，資安院院長林盈達今天表示，政府資訊系統韌性若無法強化，可能增加對駭客曝險，不僅影響民間對政府的資安信任度，甚至讓美國可能懷疑台灣投入資安防護的決心，「如果沒有替代救濟方案，也不排除會有裁員可能性」。

數發部今天下午舉行媒體交流會，由數發部主秘胡貝蒂主持。

胡貝蒂表示，數發部整體預算刪減約新台幣35.8億元，占整體經費86.6億元的41.3%，對業務推動量有一定影響。其中，數發部本部刪減獎補助費用約8.2億元，數位產業署也刪減約20億元，數位政府司相關計畫1.16億元，目前部內也在盤點影響，還是得維持資安韌性與數位韌性，以及打詐業務等。

林盈達說明，資安院有2個資安計畫遭到刪減，一是政府數位系統強化韌性，從1.7億元刪減到3400萬元，減幅8成，可能導致政府資訊系統無法強化，對駭客曝險提高。其次是資安管理維運導入AI技術的計畫，經費從8600萬元砍到2700萬元，減幅達68%，可能導致資安防護AI化進度延宕。

林盈達指出，計畫預算遭刪減，不僅系統韌性縮減，甚至不排除資安院工程師可能裁員，工程師是專業人員、不是嘴巴做事的人，資安院作為技術法人如果被迫裁掉工程師，可能造成民間對政府信任度影響，甚至是美國懷疑台灣投入資安防護決心，希望此事仍有補救方案，刪減幅度可縮小。

林盈達說，最壞狀況是資安院縮減業務與裁員，例如，1年可以檢查20個系統改減為5個系統，AI技術部分擔心AI工程師流失，可能衝擊團隊。

資安署出國經費也從700多萬砍到0元，資安署長謝翠娟表示，資安情資交換部分，如果先前雙方有簽MOU，仍可以線上進行，但影響最大是，台灣努力10年後，今年終於被邀請到某些國家擔任藍軍，可以學習其他國家關鍵基礎設施的防護，但沒預算就無法參加。

此外，資安法修法工作正在進行，謝翠娟表示，由於出差費被刪減，有些修法實體說明會可能改為線上進行，或是改請地方政府人員到台北參與。

先前數發部曾提到，若預算刪減到1元可能影響台鐵買票等服務，數發部數位政府司司長王誠明進一步解釋，數發部執行發放網站憑證的業務，民眾在網路交易，因網站有憑證讓瀏覽器認識這個網站，才能接受機敏交易，雖然數發部預算遭刪減很多，但會優先確保憑證發放、政府網際服務網（GSN）穩定，影響應沒那麼大。

工程師 數發部 資安

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