卓榮泰凍結地方補助 新北議會國民黨團：蘇巧慧贊成嗎？

行政院長卓榮泰宣布要對地方政府各項補助部分凍結50％，新北市議會國民黨團發稿痛批指出，行政院先用線上直播拿掉手語老師帶風向，結果被踢爆手語老師的預算早已執行完畢，純屬自摔碰瓷的政治操作，然後再用凍結地方政府各項補助企圖引發民怨，如果新北市重大建設因此停擺，「蘇巧慧贊成嗎？」。

黨團書記長陳偉杰強調，行政院公然造假的動作越來越大，本來立院在野黨的合理審查監督，硬要操作成大罷免的稻草人訴求，從財政部發假訊息說統一發票獎金被刪，後來被踢爆該項是法定預算根本不能刪，再到直播罔顧弱勢權益拿掉手語老師，又被踢爆該項預算早已發包，為了塑造仇恨對立，執政黨與行政院無所不用其極，現在更宣布凍結50％的地方政府補助，用基層的迫切需求為大罷免火上加油。

副書記長蔡淑君表示，民進黨雙標操作已經讓民眾難以接受，如果凍結預算真的那麼罪大惡極，那卓榮泰院長為何要自甘墮落，如果用民進黨質疑在野陣營刪預算的話術，「凍結50％的地方政府補助是怎麼算出來的？凍結項目有哪些？合理性是甚麼？毫無根據的凍結是不是該被罷免？」，之前財劃法通過，卓榮泰才嗆聲未來地震、颱風來臨要地方自己面對，被民眾罵成一片，現在又要犧牲地方重大建設，實在讓人匪夷所思。

副書記長呂家愷也要求行政院講清楚說明白，凍結地方政府預算會不會又變成大小眼，「南高躺著領？北北桃中挫著等？」、「陳其邁和黃偉哲也支持自家補助被凍結嗎？」，尤其是蘇巧慧作為執政黨立委和地方黨部主委，到底支不支持新北市的重大建設？應該勇敢站出來表態。