預算被刪 李遠哽咽：台灣文化胚胎在關鍵時刻被下毒手

在野大幅刪減、凍結今年度中央政府總預算案，文化部長李遠在行政院會哽咽指出，日本作家栖來光說，台灣文化處境如同一顆珍貴的蛋被捏碎；但他認為，台灣文化不只是一個蛋，而是胚胎，在台灣文化主體性文化要成功的關鍵時刻，卻被下毒手。

行政院長卓榮泰今天再上火線，針對總預算案審議結果做出說明。記者會一開始，政院播出部會首長報告預算刪減狀況，影片中經濟部長郭智輝、外交部長林佳龍、文化部長李遠等人情緒激昂。卓揆感嘆，這是因為部長們的使命感被嚴重打擊。

郭智輝提到，經濟部原先要針對約聘人員、勞務承攬人員加薪到基本工資的1.1倍，但預算被大幅削減後陷入兩難；此外，由於水電費遭通刪，只能用到9月或10月，後續可能影響全台水門操作與維護，也將減少補助商圈業者，將衝擊經濟發展。

林佳龍也稱，立法院長韓國瑜率團順利出席美國總統川普就職典禮，外交部獲朝野一致肯定，但預算刪減已影響外交工作，比如外交部業務費遭凍結50%、刪減相關宣傳費用，如同被捂住嘴巴、綁手綁腳；他說，外交尖兵在前線打仗，卻有人在後面放冷箭，不勝唏噓。

李遠批評，文化部預算遭刪除的真正原因，是因台灣文化在國際被重視。他提到日本作家栖來光所寫的文章指出，這10年來見證台灣文化孕育、綻放，傳遞到日本與全世界，如今卻像珍貴的蛋在眼前被捏碎。

李遠接著哽咽表示，「對我來講它不只是一個蛋，它是一個胚胎」，但經過這麼多文化人努力、在台灣文化主體性文化漸漸要成功的關鍵時刻，卻被下了毒手。

李遠說，媒體宣傳費遭刪減6000萬，即將登場的大阪世博會、文化幣將停止對外宣傳；發展國際傳播的中央社、公視與台灣Plus預算遭大幅刪減，幾乎無法經營；黑潮計畫被刪減4000萬，這不是多出來的，是盤整所有原來可以出國的中壯世代畫家、作家或翻譯文學作品。

李遠直言，今年是表演藝術界的寒冬，原先想說多編一點，結果表演藝術預算仍被刪減2000萬，像台灣TOP團隊已經評審完畢，以往過年前就會公告，讓他們拿第一筆錢，但至今不敢公告；中正紀念堂更是奇怪地被刪3000萬，原因是希望儀隊再站在銅像旁邊。

李遠說，預算不是不能刪減，但刪減態度與心態非常奇怪，「刪的理由讓我覺得他們非常羞辱」，尤其文化人不是要飯的，都是靠自力維生，且文化部編的錢有限，當前全世界都把錢投在文化，盼文化能對世界發聲，在野卻希望不要繼續發聲、壓制文化發展，這非常嚴重。