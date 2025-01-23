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新傳處預算遭全砍 聘手語老師預算不足…政院一次說清楚

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院記者會今起沒有手語老師。記者邱德祥／攝影
行政院記者會今起沒有手語老師。記者邱德祥／攝影

針對行政院新聞傳播處預算0.5億遭全數刪除而無法聘請手語翻譯員一事，行政院發言人李慧芝23日指出，過往行政院記者會中，每次會聘請兩位手語翻譯員，每人每小時費用約2千2百餘元，該筆預算編列於「新聞傳播業務」項下「05新聞影音圖像資料之攝製」、「2054一般事務費」當中，詳細資訊在「中華民國114年度中央政府總預算-行政院單位預算，行政院編」的122頁，都有實際詳列，並公開上網供全民檢視。

此外，在行政院記者會23日宣布無法聘用手語翻譯員後，引發社會相當大的討論，並有網友質疑，行政院「114年度政策說明記者會提供手語翻譯案」已決標，決標金額為71萬餘元，履約期間為2025年1月1日至12月31日，

李慧芝表示，為避免手語翻譯服務有空窗期，行政院都會預先辦理標案，此標案雖於2024年12月24日決標，但由於行政院每年預算受立院審議影響，因此在標案中有條款，敘明「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定，預算如經立法院刪減或未通過，或遭立法院決議凍結而未經解凍者，本院得終止本契約之全部或一部分」。

而立院三讀減列行政院新聞傳播處預算0.5億，被減列的項目無法流用，也無法再行支應此筆費用，而此標案並非預付款，而是每季付款，但行政院仍必須終止合約。對於未來行政院院會後記者會無法提供手語翻譯一事，雖非行政院所願，但確實是因為行政院新聞傳播處預算遭全數刪除所致，對於聽障朋友沒有辦法即時接收行政院院會資訊一事，政院深感抱歉。

李慧芝表示，在野黨顯然不瞭解大幅刪除預算對於行政機關所造成的影響，也明顯不清楚所刪除的預算項目，更不瞭解預算法第63條後段明定「經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用」的規定，對此政院也再次表達深度遺憾。

立法院

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