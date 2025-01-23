政院不只犧牲手語老師 李慧芝：許多約聘僱都無法聘用

民眾黨團批評，行政院稱預算遭砍請不起手語老師，卻請得起造謠發言人。行政院發言人李慧芝指出，若她的發言不被喜歡，可以刪除她的特支費，但這次新傳處業務費0.5億元被全刪，包括手語老師在內許多約聘僱人員都無法續聘。

行政院補充，儘管今年度記者會手語翻譯案已決標，但預算減列項目後無法流用，也無法再行支應，且標案並非預付款，而是每季付款，但行政院仍必須終止合約。

行政院上午舉行總預算說明記者會，行政院發言人李慧芝一開始就向聽障朋友致歉，稱新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。官方直播畫面中原先預留位置給手語直播的區域，也寫上「新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」。

不過，此舉遭民眾黨立法院黨團主任陳智菡批評，李慧芝在財劃法期間造謠，說修法後預算要重編，行政院不處理發言人造謠，卻對聽障人士權益痛下毒手。民眾黨團也在社群媒體發布圖卡，批評「特殊權益者，只是民進黨用來政治情勒的棋子」。

李慧芝對此在行政院會後記者會回應，她過往說明財劃法上路衝擊，如果發言不被喜歡，可以刪除她的特支費，加上刪除費用無法流用，不只是手語老師，許多約聘雇同仁都無法續聘，這是報復性、針對性的刪除。

她會後對外說明，過往行政院記者會每次都會聘請兩位手語翻譯員，每人每小時費用約2200餘元，該預算編列於「新聞傳播業務」項下「05新聞影音圖像資料之攝製」、「2054一般事務費」當中，114年度中央政府總預算「行政院單位預算」都有實際詳列並公開上網。

此外，有網友質疑，行政院「114年度政策說明記者會提供手語翻譯案」已決標，決標金額為71萬餘元，履約期間為2025年1月1日至12月31日。

李慧芝說明，為避免手語翻譯服務有空窗期，行政院都會預先辦理標案，此標案雖於去年12月24日決標，但由於行政院每年預算受立院審議影響，因此在標案中有條款，敘明「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定，預算如經立法院刪減或未通過，或遭立法院決議凍結而未經解凍者，本院得終止本契約之全部或一部分。」

行政院強調，立院三讀減列行政院新聞傳播處預算0.5億，被減列的項目無法流用，也無法再行支應此筆費用，而此標案並非預付款，而是每季付款，但行政院仍必須終止合約。對於未來行政院院會後記者會無法提供手語翻譯一事，雖非行政院所願，但確實是因為行政院新聞傳播處預算遭全數刪除所致，對於聽障朋友沒有辦法即時接收行政院院會資訊一事，政院深感抱歉。

李慧芝表示，在野黨顯然不瞭解大幅刪除預算對於行政機關所造成的影響，也明顯不清楚所刪除的預算項目，更不瞭解預算法第63條後段明定「經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用」的規定，政院再次表達深度遺憾。