預算遭砍政院不請手語老師 藍議員酸：北市府可幫申請

今年度總預算遭大砍，行政院稱新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。對此，國民黨北市議員柳采葳大酸，現在可能賴清德總統的頭髮中分吹不好，都要說是在黨刪預算；她建議，如果行政院執意要犧牲手語老師，台北市政府可以免費幫行政院申請。

柳采葳表示，現在可能賴清德的頭髮中分吹不好、潘孟安睡不好覺、卓榮泰打嗝打不停，都要說是在黨刪預算。一位資深手語老師，1小時大約是2千元，行政院每天開記者會也才4萬，⺠進黨如果把給親綠電視台業配的錢，買側翼網軍的錢拿來付給手語老師，可能可以每一次都請10個手語老師一起來比。

她說，這種一少錢就先拿弱勢開刀的作法，直接反映出⺠進黨對於聽障族群的不尊，更是荒謬，更何況現在114年度預算都還沒有送，手語老師就被影響，行政院就是在演戲，演過頭了，只會被民眾唾棄。而且台北市政府社會局可以免費申請手語老師「我們都可以免費幫行政院來申請」。