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政院稱請不起手語老師 陳菁徽：照顧弱勢比造謠不重要？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院發言人李慧芝今天稱新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。國民黨立委陳菁徽今天感嘆，原來行政院認為，照顧弱勢的手語服務竟然是比做造謠圖卡、造謠影音還更不重要的項目。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人李慧芝今天稱新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。國民黨立委陳菁徽今天感嘆，原來行政院認為，照顧弱勢的手語服務竟然是比做造謠圖卡、造謠影音還更不重要的項目。圖／聯合報系資料照片

行政院發言人李慧芝今天稱新聞傳播處預算被在野全數刪除，請不起手語老師。國民黨立委陳菁徽今天感嘆，原來行政院認為，照顧弱勢的手語服務竟然是比做造謠圖卡、造謠影音還更不重要的項目。

陳菁徽表示，手語翻譯服務是政府對聽障朋友應盡的基本責任，這樣的服務應該被列為優先項目，而不是受到預算爭議的影響。

陳菁徽說，聽到行政院表示手語翻譯服務無法持續提供，她感到非常遺憾，也認為這不是一個負責任的作法，原來行政院認為，照顧弱勢的手語服務竟然是比做造謠圖卡、造謠影音還更不重要的項目，這樣的做法非常令人匪夷所思。

陳菁徽批評，行政院將問題簡化成「在野黨刪預算」的說法，不僅會讓民眾誤解，也無助於問題的解決；行政院應該負起應有的責任，解釋這筆手語服務預算的調整原因，以及未來是否有其他應變措施，來確保服務不中斷。

陳菁徽質疑，目前行政院手語服務的標案，根據行政院「114年度政策說明記者會提供手語翻譯案」已經決標114年度的服務，行政院此舉是否為跟大家說已經決標的案子要廢標？恐怕是坐實了行政院「照顧弱勢非優先項目」的質疑。

國民黨立委涂權吉也說，這次總預算案創下中華民國有史以來最高，高達2兆9千多億元，行政部門為何還說國家沒有辦法運轉？行政院長卓榮泰沒有辦法做？還是能力有問題？如果民進黨沒有辦法執政，要不要找藍白組聯合內閣？

手語 行政院 陳菁徽

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