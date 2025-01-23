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政院請不起手語老師 藍營凌濤籲：快向北市府申請
行政院今開記者會說明預算遭刪影響，直播畫面的子畫面原為手語翻譯，今天變黑底黃字寫著「新傳處費用遭在野黨全部刪除，無法聘用手語老師」；國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤直批賴清德總統與院長卓榮泰玩過頭，將引發人民怒火。
凌濤表示，總統府國務機要費預算遭部分刪減，按照常理，賴清德應立刻向立法院說明，解除預算凍結將資源還給基層，但她選擇直接刪除基層員工的三節獎金，讓基層成為犧牲品。更離譜的是，卓榮泰為了政治殺紅眼，第一時間竟選擇犧牲身心障礙者權益，此做法是秀下線，從體育署到兒醫預算都在造謠，到底想情緒勒索誰？
凌濤也說，根據台北市社會局規定，政府機關在會議、洽辦事務、陳情或申訴等情況下，可免費藉由社會局申請「台北市聽語障溝通服務方案(手語翻譯、聽打)」，委由協會辦理手語老師協助，完全不需要額外預算。行政院的說法根本是謊言，這種低劣的政治操作令人不齒，也馬上被北市府戳穿。
凌濤呼籲行政院趕快向北市府申請免費服務，保障身心障礙者權利，不要為了自己的政治利益，犧牲了總統府基層員工，再次砍向最基層。
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