總預算遭砍已核定計畫要重來 卓揆：地方補助凍一半

今年度總預算經立院審議後，遭砍2076億元，施政計畫勢必有所調整，行政院長卓榮泰指出，許多已核定的連續型計畫與預算，都將全數送回行政院重新核定，相關時程、預算結構都要全部調整；凡事不直接牽涉弱勢團體、人民的直接福利政策，各項補助部分先凍結50%。

立法院三讀通過今中央政府總預算，主計總處核算總預算被減列2076億元，比例達6.6%，多個部會媒體政策宣導費、業務費、差旅費等被刪減或凍結，多名部長今天在行政院會上報告時情緒激動，質疑預算刪減不合理。

卓榮泰列舉，國防部軍事裝備及設施被刪除51億，影響國家建軍進度，其中業務費被凍結30％，高達744億元，相關武器籌購、油料補給都是由此支應；當前中國戰機擾台，去年已經動支大量第二預備金支應油料費用，今年費用何時能解凍，難道要等到戰機不再來？

不過，在野黨認為經費可以流用，但卓榮泰強調，此舉仍會產生排擠效應。他已在行政院會上要求，新內閣上任8個月以來，已核定及延續型計畫都要送回行政院重新核定，調整經費與時程，目前地方補助案也相當多，一時之間無法盤整，年後將詳細整理。

他也強調，凡是不直接牽涉到弱勢團體人民的直接福利政策，單單是補助的部分，先凍結50%。

行政院發言人李慧芝補充，受影響計畫的細項，會請各部會盤整，年後才會得到詳細數據；主計長陳淑姿解釋，因各個計劃審查機關不同，如科技預算是國科會、公共建設部分是國發會，各項計劃的檢討要年後才會彙整出相關結果。